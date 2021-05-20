Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на пресс-конференции в Киеве заявил, что рассматривает возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу урегулирования на востоке Украины "через некоторое время"

President.gov.ua При этом Зеленский уточнил, что референдум по вопросу о путях решения конфликта в Донбассе может быть проведен, если другие варианты не дадут результата

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на пресс-конференции в Киеве заявил, что рассматривает возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу урегулирования на востоке Украины "через некоторое время", сообщает ТАСС. Трансляцию с пресс-конференции вело агентство УНИАН.

"Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] - A, B, C, и мы об этом говорили - о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, - мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, у Киева есть несколько планов по прекращению войны и возвращению оккупированных территорий. При этом Зеленский уточнил, что референдум по вопросу о путях решения конфликта в Донбассе может быть проведен, если другие варианты не дадут результата. Но при этом, уверен Зеленский, все пройдет без "зрады", так как он "гарант Конституции".

Власти страны должны защищать права национальных меньшинств, чтобы предотвратить повторение ситуаций, как с Донбассом и Крымом. "Меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны, защищать <...> нам придется, или мы будем иметь в дальнейшем еще "Донбассы" и "Крымы", - отметил Зеленский.

"Это может быть один из планов, если не сработают другие", - сказал президент Украины.

В конце апреля Зеленский говорил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Кроме того, президент высказался за обновление минского переговорного процесса, чтобы сделать его более гибким.