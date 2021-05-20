Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что пути решения территориальных проблем с Азербайджаном нужно обсуждать, и это касается в том числе и проблемы анклавов. Об этом Пашинян сказал, выступая в парламенте. Видеозапись его заявления опубликована на странице Пашиняна в Facebook.

Он отметил, что многие армянские села и их земли находятся сейчас под контролем Азербайджана. В то же время Армения контролирует территории, которые во времена Советского Союза принадлежали Азербайджанской ССР. Эти вопросы, считает Пашинян, сейчас можно решить путем демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Мы должны понять, что будем делать. Есть много разных вариантов, есть также вариант оставить имеющуюся ситуацию неизменной и зафиксировать ее как госграницу. Да, есть вопросы анклавов, есть также вопрос Арцвашена", - пояснил Пашинян. Его цитирует РБК.

Парламент Армении не принял заявление, которое запретило бы и.о. премьер-министра Николу Пашиняну подписывать соглашение о демаркации и делимитации границ с Азербайджаном без согласия Национального собрания. Правящая фракция "Мой шаг" отказалась участвовать в голосовании. За принятие заявления проголосовали лишь 25 депутатов, в результате документ не был принят.

Внеочередное заседание парламента было инициировано оппозицией в связи с заявлением Пашиняна о готовности подписать новое соглашение с Азербайджаном. "Любой документ, касающийся международных, военных отношений, прав человека должен быть ратифицирован парламентом. За спиной народа подготовлен очередной документ, о содержании которого не проинформированы депутаты, члены правительства. Вновь проходит какой-то процесс без каких-либо обсуждений", - заявил руководитель оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян в парламенте.

Он призывал Пашиняна "воздержаться от принятия самоличных решений, которые касаются народа, государства и будущего нации".

Ранее Никол Пашинян подтвердил, что готовится новое соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией. Пашинян подчеркнул, что согласится подписать его, если Баку выполнит условия Еревана. Пашинян отказался продемонстрировать текст документа, сославшись на то, что переговоры продолжаются.

Общественный резонанс вокруг этого документа возник после того, как бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян опубликовал фрагмент, который, предположительно, согласовывают Ереван и Баку. В нем, в частности, говорится о создании Комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Минасян также утверждал, что в нем идет речь о передаче Азербайджану шести сел в Тавушской и Араратской областях. Бывший посол добавил, что у соглашения есть открытая и закрытая части.

Пашинян назвал действия Минасяна подрывными. "Показывают в интернете документ, 90% которого замазано. Это в качестве доказательства того, что Армения якобы подписывает антиармянский документ. Если так, то, наоборот, нужно показать строчки, чтобы все убедились. Иначе как агентурной деятельностью в пользу Азербайджана это нельзя назвать", - заявил он.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян пояснил РБК, что в документе, о котором шла речь, говорится исключительно о создании трех отдельных национальных делегаций по демаркационным и делимитационным вопросам, а также об их составе и о дате предстоящего заседания.

"Естественно, в указанном документе нет ни слова о спорных районах или о передаче Арменией какой-либо территории", - заверил Григорян.

Ситуация в Сюнике на границе двух государств остается напряженной. Азербайджанские вооруженные силы не покинули территорию Армении полностью, но Вооруженные силы республики контролируют ситуацию, сообщил РБК секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе стала напряженной 12 мая, когда, по сообщениям армянской стороны, отряды вооруженных сил Азербайджана вошли на территорию Армении. Как заявило армянское Минобороны, они в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал инцидент "посягательством на суверенную территорию Армении".

С тех пор вот уже больше недели ситуация остается напряженной. Армения запросила поддержку ОДКБ и военную помощь у России. Российский президент Владимир Путин, выступивший посредником при достижении договоренности о прекращении военных действий в ноябре прошлого года, провел в эти дни несколько телефонных разговоров с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Между тем в Ереване полиция в четверг стала задерживать участников акции протеста против планируемого подписания нового соглашения с Азербайджаном о демаркации и делимитации границ. Как сообщил корреспондент "Интерфакса", несколько сотен человек перекрыли проспект Баграмяна, где находится здание парламента, которое проводит внеочередное заседание по вопросу нового соглашения с Азербайджаном. Полиция разогнала демонстрантов, после чего начала массовые задержания.

В акции протеста участвуют представители различных партий и организаций. В полиции сообщили, что задержаны девять человек.