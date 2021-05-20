Самолет Военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих в республике учений в сфере противодействия терроризму. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.

"Это происходит в рамках проходящих 17-21 мая тактических учений Renegade-Sarex", - сказала Волыньская, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о захвате польского самолета.

Ранее мониторинговый ресурс OpenSky сообщил, что лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате. По данным портала, пилот отправил сигнал под кодовым обозначением 7500. Это значит, что воздушное судно захвачено. Из информации портала следовало, что самолет летит недалеко от границы с Чехией в сторону Кракова.

Ведущие издания Польши, такие как Wyborcza, Rzeczpospolita и Gazeta Polska, никак не отреагировали на происходящее. Позже представители командования Вооруженных сил Польши сообщили, что с 17 по 21 мая в стране проходят широкомасштабные тактические учения Renegade-Sarex и "захват" самолета входит в число мероприятий по противодействию терроризму.

В Telegram-канале Police frequency появились скриншоты с сайта Flightradar24, на которых видно, что "захваченный" по сценарию польский самолет приземлился.