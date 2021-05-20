Европарламент предложил приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС из-за многочисленных нарушений прав человека

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Уровень отношений между Евросоюзом и Турцией упал до исторического минимума, в связи с чем ЕС должен полностью пересмотреть их. Об этом говорится в докладе Европейского парламента по Турции, который был одобрен на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По мнению депутатов, Турция все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС, и Брюссель должен официально приостановить переговоры о вступлении этой страны в союз, если Анкара не изменит свое поведение. "Депутаты настаивают на том, чтобы Еврокомиссия рекомендовала официально приостановить переговоры о вступлении Турции, если она не изменит нынешнюю негативную тенденцию", - говорится в документе.

В докладе подчеркивается, что депутаты Европарламента особенно обеспокоены состоянием верховенства закона и несоблюдением фундаментальных прав человека. Они указывают на отсутствие независимости судебной системы и "продолжающуюся гиперцентрализацию власти в президентстве". Также Европарламент призвал власти Турции освободить всех правозащитников, журналистов, адвокатов, ученых и других лиц, задержанных по необоснованным обвинениям.

Как признал автор доклада депутат Начо Санчес Амор, этот документ является самым жестким по отношению к Турции, но он "отражает реальность, в частности в области прав человека и верховенства закона, которые остаются главной заботой Европарламента, а также в отношениях Турции с ЕС и его членами". Депутат выразил надежду, что Турция окончательно изменит курс и воплотит недавние проявления доброй воли в конкретные действия. За доклад Европарламента проголосовали 480 депутатов, 64 высказались против, 150 воздержались.

В МИД Турции отчет назвали односторонним и "ни в коем случае не объективным", заявив, что он содержит ложные утверждения касательно прав человека, демократии, верховенства закона, государственной системы и политических партий, а также рассматривает эффективную внешнюю политику Турции в качестве угрозы. Там заявили, что Анкара считает "своей стратегической целью членство в ЕС, которое будет выгодным для всей Европы" и намерена продолжать действовать в соответствии с этой целью.

"Как страна-кандидат Турция ожидает, что Европарламент приложит конструктивные усилия для того, чтобы улучшить отношения с Турцией и поспособствует процесс интеграции Турции в ЕС, а не станет платформой для безосновательных и слепых обвинений в адрес Турции", - подчеркнули в МИД. В январе этого года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вхождение Турции в состав Евросоюза будет способствовать снижению "неопределенности", вызванной выходом Великобритании из состава ЕС.

Кроме того, по словам турецкого президента, "Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния". "Необходимо наладить сотрудничество, которое будет отвечать интересам всех сторон в регионе", - подчеркнул он, выразив также надежду, что "зондирующие переговоры с Грецией в январе ознаменуют новую эру" в отношениях между Анкарой и Афинами.

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорным пунктам (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия. За последние четыре года Брюссель и страны - члены Евросоюза на разных уровнях не раз заявляли о том, что действия Турции способствуют отдалению от евросообщества, и призывали Анкару определиться со своей позицией.