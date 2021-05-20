Родственники третий день не знают, где находится вдова основателя белорусского издания TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская

Стоп-кадр видео TUT.BY / Youtube.com Она перестала выходить на связь 18 мая, в день обысков в редакции TUT.by и задержания сотрудников компании

TUT.BY / twitter.com

Родственники третий день не знают, где находится вдова основателя белорусского издания TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская. Она перестала выходить на связь 18 мая, в день обысков в редакции TUT.by и задержания сотрудников компании.

Чернявская ненадолго "нашлась" в кардиологическом отделении 1-й больницы в Минске. Сообщалось, что она перенесла гипертонический криз, при этом в больнице ее по неизвестной причине сопровождал оперативник. Позже в приемном покое отделения сообщили, что Чернявскую отпустили домой, но она там так и не появилась.

Мать Юлии Александра Чернявская подала заявление в Комитет госбезопасности Белоруссии с просьбой сообщить, задержана ли ее дочь, и если нет, то инициировать ее розыск, сообщает TUT.by. По закону, близких должны были известить о задержании в течение 12 часов.

Адвокат Юлии Чернявской направила уведомление во все следственные органы о необходимости обеспечить возможность общения с подзащитной, если она задержана. Родственники также планируют подать заявление в милицию о розыске.

"Есть предположение, что она в СИЗО КГБ, но адвокату отказали дать информацию, там ли ее подзащитная. Сказали, что они сами могут "передать информацию". Все, кто видел маму в последние сутки, на связь не выходят", - написала дочь Чернявской Евгения в Facebook. Она предположила, что очевидцев запугали или заставили дать подписку о неразглашении.

"Где она провела ночь, в каком состоянии здоровья она - неизвестно. Мама инвалид, и последние 10 лет мучается адски сильными болями в позвоночнике и ногах. Большую часть дня она проводит лёжа в кровати, работает также лежа за ноутбуком, ибо сидеть и ходить ей очень больно", - рассказала дочь пропавшей, добавив, что у Чернявской также имеются серьезные проблемы с сердцем.

Евгения подчеркнула, что ее мать не обладает никакой информацией о деятельности TUT.BY, не является акционером компании и "не знает никаких внутренних процессов".

"Мне очевидно, что маму используют силовые органы, чтобы давить на TUT.BY. Более того, последние месяцы было давление на акционеров портала и нашу семью с целью получения контроля на деятельностью TUT.BY - странные сообщения их разных каналов связи мне и моим коллегам", - добавила Чернявская.

После обысков и задержания ряда сотрудников TUT.BY Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК РБ). По версии органов, компания необоснованно пользовалась государственной поддержкой как резидент Парка высоких технологий, в результате чего государству был причинен "ущерб в особо крупном размере".

Сайт TUT.BY заблокирован, но журналисты продолжают работать в соцсетях. 9 человек задержаны, по данным TUT.BY, они находится на допросе в департаменте финансовых расследований, в СИЗО КГБ или ИВС на улице Окрестина. В их числе главный редактор издания Марина Золотова. Местонахождение еще шести человек, включая Юлию Чернявскую, редакции неизвестно. Среди пропавших - генеральный директор компании Людмила Чекина, ее заместители Ирина Рыбалко и Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад и ее заместитель Мария Новик.