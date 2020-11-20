Руководство штата Южная Австралия выяснило, что в минувшую среду в регионе ввели шестидневный локдаун из-за ложных утверждений сотрудника пиццерии, который заболел коронавирусом. Поверив ему, чиновники решили, что в Аделаиду пришел особо заразный штамм коронавируса, и приняли меры, сообщает BBC News. Когда обман раскрылся, новые ограничения решили отменить начиная с субботы.

Власти начали бить тревогу, когда в штате выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе первые локальные после апреля. Особо серьезным показался случай охранника из гостиницы the Peppers в Аделаиде, где обнаружился очаг инфекции.

Специалистам необходимо было отследить передвижения и контакты заболевшего. Он рассказал, что недавно покупал пиццу на севере города в Woodville Pizza Bar. Чиновники и врачи пришли к выводу, что он заразился после короткого контакта в пиццерии, где имеет место особо заразный вариант вируса.

На самом деле оказалось, что больной скрыл, что он время от времени работает в Woodville Pizza Bar посменно, а также иногда помогает на кухне в отеле Stamford, где также введен карантин по коронавирусу.

Премьер-министр штата Стивен Маршалл заявил, что эгоистичные действия заболевшего "завели весь штат в очень трудное положение", и без его лжи локдауна можно было не вводить, поскольку теперь понятно, что его контакты с другими зараженными были дольше и скорость распространения инфекции не так велика.

"Сказать, что я киплю от возмущения, это ничего не сказать. Мы вне себя от ярости от действий этого человека и сейчас тщательно обдумываем, какие могут быть последствия", - добавил премьер.

Однако полицейских мер к солгавшему применять не будут, поскольку законы не предусматривают наказание за ложь. При этом за три дня локдауна в штате выявили только три новых случая заражения. Страницу Woodville Pizza Bar in Adelaide атаковали возмущенные комментаторы, само заведение поместили под охрану полиции.

C начала пандемии в Австралии выявили всего 27 790 случаев COVID-19, в том числе шесть за последние сутки. Умерли 907 заболевших. В числе мер борьбы с инфекцией страна задействовала полное прекращение авиасообщения, региональные локдауны и тщательное отслеживание контактов.