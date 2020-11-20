Врач, сообщивший о смерти минского активиста Бондаренко, стал фигурантом уголовного дела

В Минске задержали врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, который сообщил о состоянии активиста Романа Бондаренко, избитого силовиками за "протестный флаг". Об этом сообщается в Twitter Генпрокуратуры Белоруссии. Против медика и еще одного "иного лица" (их имена не называются) возбудили уголовное дело за "разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия" (ч. 3 ст. 178 УК Беларуси). Им грозит до трех лет лишения свободы.

Следствие считает, что врач скорой "вступил в преступный сговор" с журналистом издания Tut.by и сообщил ему результаты медосвидетельствования Бондаренко. Таким образом он разгласил врачебную тайну, при этом предоставив недостоверную информацию о состоянии активиста. Действия врача, по мнению белорусской Генпрокуратуры, повлекли за собой тяжкие последствия, а именно "повышение напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам и побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям".

Между тем в минском Храме Воскресения Христова проходит церемония прощания с активистом. Как сообщает "Интерфакс", пришедшие попрощаться с Бондаренко люди заняли всю площадь перед храмом, очередь растянулась примерно на полкилометра. Горожане продолжают подходить, несут красные и белые цветы, розы и гвоздики. Часть людей перевязала их красными и белыми лентами. Каждые 5 минут люди поднимают цветы вверх. Проезжающие мимо автомобили периодически сигналят. После отпевания Бондаренко похоронят на Северном кладбище.

Минск. Столько людей собралось на прощании с Романом Бондаренко. В какой-то момент они подняли руки с цветами. pic.twitter.com/OwFGDG3kN2— TUT.BY (@tutby) November 20, 2020

31-летний Роман Бондаренко, житель одного из домов на улице Червякова в Минске, стал участником потасовки 11 ноября. В тот день, как рассказывают очевидцы, во двор приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, ставшие символом протеста с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Между этими людьми и Бондаренко завязалась словесная перепалка, затем мужчину с силой оттолкнули, и он ударился головой о металлические конструкции детской площадки. Пострадавшего увезли в милицию, а затем он был госпитализирован из Центрального РУВД Минска. По версии МВД, Бондаренко получил травмы "во время драки с неизвестными лицами".

Вечером 12 ноября Роман Бондаренко умер. Следственный комитет заявил, что выясняет обстоятельства его смерти. А в МВД заявили, что он погиб после того, как вступил в конфликт с "неравнодушными гражданами, которые пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства".

Во многих городах страны прошли акции памяти активиста, а ЕС заявил о возможности новых санкций против Белоруссии в связи с инцидентом. В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что смерть Бондаренко стала "возмутительным и постыдным следствием действий властей под руководством Лукашенко, которые не только подвергают своих граждан репрессиям, но и не ценят их жизни".