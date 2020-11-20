Cubavisión Internacional / YouTube Кубинские власти вводят с 1 декабря для авиапассажиров санитарный сбор в размере 30 долларов, который покрывает стоимость ПЦР-теста на коронавирус

Cubavisión Internacional / YouTube

Кубинские власти вводят с 1 декабря для авиапассажиров санитарный сбор в размере 30 долларов, который покрывает стоимость ПЦР-теста на коронавирус. Прибывшим в аэропорт Гаваны также предстоит соблюдать пятидневный карантин, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету El Nuevo Herald.

"Согласно постановлению Минфина республики, с 1 декабря во всех аэропортах страны устанавливается санитарный налог в размере 30 долларов или их эквивалента в любой другой конвертируемой валюте. В сбор уже включена стоимость ПЦР-теста на коронавирус, а также расходы на остальные медицинские протоколы, используемые на границе", - пишет издание.Санитарный налог будет включен в стоимость авиабилета. До 1 декабря сдать тест на коронавирус в аэропортах Кубы можно бесплатно.

15 ноября первые рейсы стал принимать аэропорт Гаваны, но из России полетов туда пока нет. Все пассажиры должны по прибытии сдать тест на коронавирус и соблюдать пятидневный карантин в отелях или дома, после чего им предстоит сдать повторный тест. Если результаты будут отрицательными, карантин закончится.

Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. В настоящее время прямые чартерные рейсы на Кайо-Коко и в Санта-Клару выполняют авиакомпании Nordwind Airlines ("Пегас Туристик") и AZUR air (Anex Tour и "Интурист"). На первых рейсах из Москвы было выявлено соответственно 11 и 14 зараженных коронавирусом.

В минувшую среду, 18 ноября, кубинские власти сообщили о 37 новых случаях заражения коронавирусом, причем 18 из них связаны с приездом из-за границы. Среди зараженных оказались шесть российских туристов, пишет El Nuevo Herald. Всего же на Кубе выявлено почти 8 тысяч заболевших COVID-19.