Неизвестный, захвативший в пятницу микрофинансовую организацию в Тбилиси на проспекте Церетели, задержан, заложники не пострадали

Первый канал грузинского телевидения / YouTube Ранее грузинские СМИ сообщили, что налетчик освободил шестерых из девяти заложников. СМИ также распространили видеобращение налетчика, в котором он призвал сограждан выходить на улицы и "сказать свое слово" против действующей власти

Первый канал грузинского телевидения / YouTube

Неизвестный, захвативший в пятницу микрофинансовую организацию в Тбилиси на проспекте Церетели, задержан, заложники не пострадали, сообщило МВД Грузии, передает "Интерфакс".

"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", - заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что налетчик освободил шестерых из девяти заложников. СМИ также распространили видеобращение налетчика, в котором он призвал сограждан выходить на улицы и "сказать свое слово" против действующей власти. "Я буду бороться до последней капли крови. Ни Иванишвили (Бидзина Иванишвили, председатель правящей партии "Грузинская мечта"), ни Саакашвили не должны указывать нам, как жить", - заявил на телефонную камеру преступник.

Ранее на проспект Церетели прибыл спецназ, зона вокруг здания была оцеплена. Из прилегающих к зданию жилых домов полиция эвакуировали людей.

Было начато расследование по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и грабежа по статьям 236 и 179 УК Грузии.Телекомпания "Рустави 2" также показывала запись разговора с налетчикам из соцсети одного из заложников. Предполагалось, что он был пьян, требовал запрета азартных игр, отмены процентов по кредитам, повышения пенсии и снижения цен на лекарства.