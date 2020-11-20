Прокуратура США заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп в рамках налогового расследования по делу ее отца

The White House / flickr.com Президент упорно отказывался обнародовать свои налоги, ссылаясь на аудит. Он обещал, что информация о его налогах "будет обнародована", однако он не уточнил сроков

The White House / flickr.com

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в рамках административного расследования деловых отношений президента Дональда Трампа направила Trump Organization запрос с просьбой предоставить документы о гонорарах его дочери и советника Иванки Трамп, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, расследование о мошенничестве в штате Нью-Йорк в отношении Трампа было расширено, в него включено дело о списании налогов на миллионы долларов, которые, по утверждениям собеседника The New York Times, пошли на оплату гонораров Иванки Трамп. Аналогичная повестка была направлена в компанию Трампа окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом-младшим, который также проводит уголовное расследование.

Прокуратура начала проверку после недавнего расследования New York Times о налоговой истории Трампа, которая показала, что президент на протяжении многих лет почти не платил федеральный подоходный налог. Газета опубликовала статью, в которой утверждалось, что Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил в качестве налогов лишь по $750. Также журналисты издания утверждают, что он не заплатил подоходный налог за 10 лет.

Как пишет газета, Трамп нашел несколько способов уменьшить свое налоговое бремя. Он использовал налоговые вычеты на личные расходы, такие как жилье, самолет и 70 тыс. долларов на укладку волос во время съемок телешоу The Apprentice. Убытки в сфере недвижимости, единолично принадлежащей и управляемой Трампом, по-видимому, были компенсированы доходом от его доли в этом телешоу и других предприятиях с несколькими владельцами.

Также в течение первых двух лет своего президентства Трамп использовал налоговые льготы для бизнеса, чтобы сократить свои налоговые обязательства. Так, кредиты на бизнес-инвестиции на сумму 9,7 млн долларов, которые были предоставлены после того, как Трамп запросил продление срока подачи налоговой декларации, позволили ему сократить свой доход и заплатить всего 750 долларов каждый в 2016 и 2017 годах.

Президент упорно отказывался обнародовать свои налоги, ссылаясь на аудит. Он обещал, что информация о его налогах "будет обнародована", однако он не уточнил сроков. Он уже давал аналогичные обещания во время кампании 2016 года, однако до сих пор их так и не выполнил.

Он также отрицал информацию об уклонении от уплаты налогов, заявив, что журналисты хотели перед выборами "создать небольшую историю". Адвокат Trump Organization Алан Гартен заявил, что "большинство фактов, если не все, выглядят неточными".