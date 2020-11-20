Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор вновь предложил Испании принести извинения за завоевание Америки 500 лет назад. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в пятницу на пресс-конференции, отметив, что в Мексике по-прежнему есть общественный запрос на восстановление справедливости.

"Я не хочу вступать в полемику, я лишь хочу сказать, что с нас не убудет, если мы извинимся за несправедливое отношение к коренным народам Мексики в ходе иностранного вторжения <...>, - сказал глава государства. - Но каждый волен свободно определять свою внешнюю политику, мы уважаем принцип невмешательства, принцип самоопределения народов".

Ранее на этой неделе в ходе визита в Мехико глава МИД Испании Аранча Гонсалес не стала просить прощения за конкисту (процесс завоевания испанцами Америки), призвав смотреть в будущее и думать о том, что страны хотели бы сделать через 50 или 100 лет.

Президент Мексики, занявший свой пост в декабре 2018 года, неоднократно призывал Испанию извиниться за жестокость по отношению к коренному населению. По мнению Обрадора, публичные извинения, - единственное возможное решение для достижения полного примирения. Мексика хочет извинений не за завоевание как таковое, а за преступления против коренного населения.

Так, в 2019 году Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил соответствующее письмо испанскому королю Филиппу VI.

Однако эти требования до сих пор не были удовлетворены.