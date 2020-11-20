Madrabothair / DepositPhotos В германском Оберхаузене мужчина ранил холодным оружием четырех человек

Madrabothair / DepositPhotos

Как минимум четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с холодным оружием в германском городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Подозреваемый в нападении задержан полицейскими. Во время задержания он получил ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии, передает ТАСС. Установлена ли его личность, пока не известно.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на местную полицию проинформировал, что речь, судя по всему, идет о бытовом конфликте. Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (21:00 мск). Пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в больницу. Один из них находится в критическом состоянии.

Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, полиция Оберхаузена запросила подкрепление из города Эссен для проведения расследования.