Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден на выборах 3 ноября одержал победу в штате Джорджия. Об этом, как передает "Интерфакс", объявил в пятницу госсекретарь этого штата Брэд Раффенспергер. "Цифры не лгут. Я считаю, что те данные, которые мы представили сегодня, - верные", - сказал Раффенспергер.

По данным властей штата, Байден в Джорджии опередил действующего президента Дональда Трампа примерно на 12 тыс. голосов. Этот результат они опубликовали после пересчета голосов.

Если штабу Трампа не удастся оспорить эти результаты, то это будет первый случай с 1992 года, когда кандидат в президенты от демократов опережает республиканца в Джорджии.

Джорджия - один из штатов, в которых, по утверждениям штаба Трампа, имели место значительные нарушения при голосовании. Юристы Трампа считают, что эти нарушения как раз и позволили Байдену в самом конце подсчета голосов опередить действующего главу государства.

Юристы штаба Трампа в четверг пояснили, что не придают значения результатам пересчетов голосов в "спорных" штатах, так как считают, что проблема совершенно в другом. Адвокаты настаивают на том, что многие бюллетени либо были незаконно поданы, либо - сфальсифицированы. Поэтому их при подсчете голосов учитывать нельзя.

Байден ранее в ноябре объявил себя победителем президентских выборов в США. Трамп поражение не признал, и его юристы намерены доказать в суде, что демократ победил лишь благодаря скоординированной операции по фальсификации итогов голосования. По версии юристов Трампа, минимум в шести штатах такие фальсификации могли позволить Байдену одержать победу.