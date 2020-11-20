Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили в пятницу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса

BioNTech SE / Twitter Pfizer и BioNTech ожидают, что, если американский регулятор одобрит заявку, препарат можно будет применять в экстренных случаях уже в декабре. Компании также начали направлять запросы в регулирующие органы в ЕС и Великобритании

Pfizer Inc. / Twitter

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили в пятницу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз BioNTech.

"Мы направляем наш первый запрос в США для регистрации вакцины-кандидата против COVID-19", - говорится в сообщении компании из Майнца в Twitter. По данным журнала Spiegel, заявка поступит в американское ведомство уже в пятницу. Ранее об ожидании поступления заявки 20 ноября сообщал министр здравоохранения США Алекс Азар.

"Подача заявки на разрешение использовать [препарат] в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира", - отметил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Pfizer и BioNTech ожидают, что, если американский регулятор одобрит заявку, препарат можно будет применять в экстренных случаях уже в декабре. Компании также начали направлять запросы в регулирующие органы в ЕС и Великобритании

Ранее обе компании заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Как ранее сообщалось, новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. BioNTech работает преимущественно в области разработки методов иммунотерапии рака.

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают американская и немецкая компании, будет стоить 15,5 евро за дозу, сообщало ранее в пятницу Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС. В комментарии для агентства представитель Pfizer заявил, что они совместно с BioNTech используют специальную формулу для расчета ценовых диапазонов в зависимости от объемов и сроков поставки

Евросоюз может заплатить более 10 миллиардов долларов за сотни миллионов доз вакцин от двух производителей - Pfizer-BioNTech и CureVac. В соответствии с заключенной сделкой, Pfizer и BioNTech получат от Евросоюза от 3,1 до 4,65 миллиардов евро за 200 или 300 миллионов доз вакцины.

Сделка включает компенсацию для стран ЕС на случай, если производители решат перенаправить свой товар в США.