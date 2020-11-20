Писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич в интервью немецкому еженедельнику Spiegel заявила, что Запад не понимает, что происходит в Белоруссии". "То, что мы переживаем, - это жестокое насилие над невиновными. Тюрьмы переполнены людьми, чье единственное преступление - демонстрация", - сказала она.

"Координационного совета оппозиции больше не существует. Его члены сидят или сидели в тюрьме, высланы из страны или принуждены к бегству. Теперь создан новый совет, имена его членов засекречены в целях безопасности. Координация происходит в соцсетях. Но мне все равно кажется, что на Западе не осознают, что творится в Беларуси", -сказала Алексиевич.

Позднее в комментарии для белорусской редакции "Радио Свобода" Алексиевич заявила, что информация из интервью Spiegel - "ерунда". "Это совсем не так. Много новых людей записывается в КС, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работу. И там появились новые люди, как Богрецов. И другие люди туда входят, но эти имена не озвучиваются", - сказала она.

Член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский заявил ,что сформированный ранее совет работает в штатном режиме, и добавил, что "в первый раз слышит" о создании нового совета. Еще один член президиума совета оппозиции Павел Латушко также подтвердил, что старый совет продолжает работать.

О создании координационного совета белорусской оппозиции для мирной передачи власти 14 августа объявила кандидат от оппозиции на выборах президента Светлана Тихановская.

Светлана Алексиевич - член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В августе она ходила на допрос по уголовному делу о его создании.

Светлана Алексиевич покинула Белоруссию в конце сентября, тогда она оставалась единственным членом координационного совета оппозиции, который был на свободе и не за границей.