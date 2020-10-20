В США группу россиян обвинили в контрабанде iPhone и iPad на $50 млн с участием пассажиров и сотрудников "Аэрофлота"

ifeelstock / DepositPhotos Генконсульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о том, что среди обвиняемых есть россияне

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Американские власти предъявили группе в составе 10 человек обвинения в контрабанде из Соединенных Штатов в Россию электронной аппаратуры на сумму 50 млн долларов в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот". Об этом говорится на сайте прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Семеро обвиняемых - Акмал Асадов, Сайюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сокхончук и Зокир Искандеров - были арестованы в понедельник в Нью-Йорке, Азамат Бобомуродов - в штате Иллинойс, еще двое, имена которых не раскрываются, находятся в розыске. По данным следствия, они принимали участие в незаконной контрабанде электронных устройств, прежде всего товаров компании Apple, из США в Россию с помощью курьеров, многие из которых являлись действующими или бывшими сотрудниками "Аэрофлота". Арестованным инкриминируется "транспортировка похищенной собственности, непредоставление экспортной информации, нелегальный экспорт электронных устройств и сговор".

Стоимость товаров оценивается в сумму, превышающую 50 млн долларов. При обыске у задержанных обнаружены 600 тысяч долларов и партии электронных устройств.

По версии прокуратуры, обвиняемые действовали в составе международной контрабандистской сети и использовали курьеров, чтобы "обойти законы и правила США в области экспорта" таких товаров, как iPhone, iPad и Apple Watch. Одни члены группы скупали устройства, в том числе краденые, в США, а другие расплачивались с ними деньгами, которые везли курьеры под видом авиапассажиров. Эти же курьеры забирали товар по прилету в Соединенные Штаты и потом увозили в РФ.

Прокуратура Нью-Йорка, которая занималась этим делом во взаимодействии с ФБР, называет Сайюза Дайбагию одним из организаторов схемы. По версии американских властей, этот человек занимался контрабандой в том числе в одиночку. Ему, в частности, инкриминируется вывоз более 1 тыс. наименований товаров Apple стоимостью более 1 млн долларов в ходе четырех поездок, совершенных в США с августа по декабрь прошлого года. Саидова подозревают в вывозе девяти чемоданов с 235 товарами американской компании стоимостью около 250 тысяч долларов: это предположительно произошло 5 октября 2019 года.

"В результате расследования Госдепартамент [США] отозвал у сотрудников "Аэрофлота" примерно 113 виз за участие в схеме", - говорится в сообщении прокуратуры. Она не уточняет, когда произошел отзыв виз.

Кроме того, прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк просит суд оставить под стражей задержанных Сайюза Дайбагию и Антона Перевозникова, а также пятерых их сообщников, мотивируя свое обращение высокой вероятностью бегства упомянутых выше лиц. По данным американских властей, Дайбагия является не только жителем, но и гражданином РФ, а Перевозников - проживающим в США гражданином Казахстана. Шадхин и Сокхончук проходят по делу как натурализованные американские граждане. Они и остальные ответчики в случае освобождения из-под стражи "могут бежать в Россию, Узбекистан или Казахстан, с которыми у Соединенных Штатов не заключено соглашений о взаимной экстрадиции", утверждается в тексте.

Генконсульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о том, что среди обвиняемых есть россияне, передает ТАСС. Пресс-секретарь дипведомства Алексей Топольский сообщил, что накануне многочисленная группа агентов ФБР в аэропорту имени Джона Кеннеди проводила проверку багажа пассажиров, вылетающих рейсом "Аэрофлота" в Москву. Из-за этого вылет рейса задержался на час.