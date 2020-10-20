Тихановская объявила ультиматум белорусским силовикам - до 25 октября они должны встать на сторону народа

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten / flickr.com В свою очередь белорусские власти объявили о формировании народных дружин в помощь силовикам. Как сообщают государственные СМИ страны, участвовать в охране правопорядка могут все совершеннолетие белорусы

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вслед за предъявлением Народного ультиматума Александру Лукашенко выдвинула требование и к сотрудникам правоохранительных органов республики. До 25 октября они должны перейти на сторону народа и перестать "исполнять преступные приказы".

"Режим знает, что умирает - и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств", - подчеркнула Тихановская.

"Если вы не согласны исполнять преступные приказы - не делайте этого, - написала она в своем Telegram-канале. - Cвяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось 5 дней". Тихановская также пообещала, что "ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления".

Ранее в Народном ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко уйти в отставку с поста президента, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключенных. Если эти требования не будут выполнены, то 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

В свою очередь белорусские власти объявили о формировании народных дружин в помощь силовикам. Как сообщают государственные СМИ страны, участвовать в охране правопорядка могут все совершеннолетие белорусы.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков объявил, что это необходимо для обеспечения правопорядка на улицах в связи со сложившейся в республике ситуацией. "Люди к этому сегодня уже приходят. У нас нет народных дружин, но есть добровольные. Есть закон об участии граждан в охране общественного порядка, и любой гражданин (как правило, на предприятиях есть такие дружины) может принять участие в охране общественного порядка вместе с сотрудниками органов внутренних дел", - отметил Кубраков.

Начальник ГУВД подчеркнул, что добровольцы будут получать финансовое поощрение.

В последние дни власти вновь начали жестко разгонять протесты в Минске и других городах, применяя водометы и другие спецсредства, задерживая сотни человек. Судя по травмам протестующих, силовики прицельно стреляют резиновыми пулями в жизненно важные органы участников протеста, бросают в толпу свето-шумовые гранаты.

Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов в Беларуси. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская - в качестве лидера оппозиции - встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.