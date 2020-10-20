Президент США Дональд Трамп увеличил на один процентный пункт отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента - кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой Сиена-колледжа по заказу газеты The New York Times. Опрос проводился среди 987 потенциальных избирателей с 15 по 18 октября. Погрешность составляет 3,4 п. п.

Согласно опуббликованным во вторник результатам, 50% респондентов высказались в поддержку Байдена, а 41% - в поддержку Трампа. Разрыв между кандидатами составляет девять процентных пункта по сравнению с восемью по итогам аналогичного опроса в сентябре.

Сейчас участники опроса доверяют демократу больше, чем республиканцу, практически по всем актуальным внутриполитическим вопросам. Так, в вопросе способности преодолеть раскол в стране преимущество Байдена достигает почти 20 процентных пунктов, а в возможности справиться с пандемией коронавируса - 12 процентных пунктов.

При этом 48% респондентов мужского пола поддерживают Трампа, а 42% - Байдена. Если речь идет об опрошенных женского пола, то демократ, наоборот, опережает республиканца на 23 процентных пункта. Преимущество Трампа в предпочтениях белого населения страны составляет шесть процентных пунктов. Небелые американцы 66% против 22% поддерживают Байдена.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.