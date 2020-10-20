Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) утилизировало 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", поставленных в рамках американо-российского обмена медикаментами. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на представителя агентства.

Ранее Дональд Трамп обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к Владимиру Путину, после чего Москва отправила 45 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские принадлежности в ящиках с грифом "Из России с любовью".

1 апреля сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке приняли российские аппараты ИВЛ и распределили их между больницами. Однако у аппаратов были технические проблемы, поэтому они никогда не использовались и впоследствии были утилизированы в соответствии c требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США и Агентством по охране окружающей среды.

В FEMA заявили, что для аппаратов ИВЛ требовалось электрическое напряжение, несовместимое с США, поэтому их нельзя было использовать без адаптера, которого не было в больницах. Кроме того, получение этих аппаратов стало поводом для скандала в сенате: оппозиция упрекала Белый дом в получении аппаратов ИВЛ от компании, внесенной в санкционный список США.

Аппараты этой же марки стали поводом для скандала и в самой России. Напомним, 9 мая в 50-й больнице в Москве произошел пожар, в ходе которого погибла пожилая женщина, 12 мая пожар произошел и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, его жертвами стали шесть человек. Погибшим в Петербурге был поставлен диагноз COVID-19 и они были подключены к аппаратам ИВЛ "Авента-М". Эти же приборы использовались и в московской больнице, где произошло возгорание.13 мая Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, на территории РФ, однако впоследствии не выявил прямой связи между пожарами и работой аппаратов.