Датский изобретатель Мадсен, получивший пожизненное за убийство журналистки на своей подлодке, бежал из тюрьмы

Joi Ito / wikipedia.org Датский изобретатель-самоучка Петер Мадсен в 2017 году взял журналистку Ким Валль на сконструированную им подводную лодку - та хотела написать о нем. На следующий день лодка затонула, а девушка пропала

Frumperino / wikimedia.org

Датский изобретатель-миллионер Петер Мадсен, осужденный на пожизненный срок за убийство журналистки Ким Вайль на борту своей подводной лодки, бежал из тюрьмы. Но побег оказался неудачным.

Как сообщает The Copenhagen Post, 49-летний Мадсен отбежал всего лишь на несколько сотен метров от тюрьмы Херстедвестер, угрожая взорвать бомбу, якобы привязанную к поясу. Но его моментально окружили полицейские, снайперы взяли его на прицел.

Сообщается, что беглецу удалось взять заложника из тюрьмы. Каким образом изобретатель смог бежать из заключения, в полиции Копенгагена не объясняют.

Но известно, что для разрешения ситуации полиция связывалась с женой Мадсена - Дженни Курпен, в прошлом российской активисткой, проходившей по так называемому "болотному делу", бывшей гражданской жене члена "Другой России" Алексея Девяткина, позднее попросившая политубежища в Финляндии.

По данным издания, полицейские окружили беглеца почти сразу после побега, но в течение нескольких часов не решались его задержать из-за угрозы взорвать предмет, похожий на самодельную бомбу.

Deense moordenaar Peter Madsen ontsnapt uit gevangenis, meteen opgepakt /via @NOS https://t.co/lwGa90Zrdn— Anne fait t⭕️ut (@AnneBruijne) October 20, 2020

Peter Madsen - the Danish tech entrepreneur who killed a journalist on his submarine - was caught breaking out of jail, reportedly while claiming he had a bomb https://t.co/NqH3eOkxqn— Insider News (@insidernews) October 20, 2020

Датский изобретатель-самоучка Петер Мадсен в 2017 году взял журналистку Ким Валль на сконструированную им подводную лодку - та хотела написать о нем. На следующий день лодка затонула, а девушка пропала. Изобретатель сначала говорил, что высадил Ким до этого, затем - что она погибла на лодке в результате несчастного случая, якобы ей на голову упала тяжелая крышка люка весом 70 килограммов. Но вскоре в море нашли части тела Валль.

Сначала дайверы обнаружили туловище женщины, а через полтора месяца - две ноги и голову, а также одежду и нож, а позже - еще и пилу, с помощью которой датский изобретатель расчленил свою жертву. После этого Мадсен изменил показания, заявив, что журналистка скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом, когда он находился на палубе. Но он признал, что расчленил тело и по частям выкинул в море.

При вскрытии на теле Валль было зафиксировано 15 ножевых ранений - на гениталиях и грудной клетке. Следователи утверждали, что эти раны появились "незадолго до или вскоре после ее смерти". В ходе следствия на одном из персональных компьютеров, установленных в лаборатории, где работал Мадсен, нашли шокирующее видео. На кадрах запечатлено, как женщин душат, обезглавливают и сжигают. А при обыске на подлодке нашли пластиковые хомуты и острую отвертку, которые Мадсен мог использовать при нападении.

Суд признал Мадсена виновным не только в убийстве, но также в сексуальном насилии и надругательстве над телом умершего человека. А мотивом изобретателя, по версии прокуратуры, было желание воплотить в жизнь извращенные сексуальные фантазии и осуществить "идеальное преступление" с полным сокрытием улик.