Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Основатели связанной с "панамским досье" фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск в Германии

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

В Германии выданы ордеры на арест бывших владельцев панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Немца Юргена Моссака и его панамского компаньона Рамона Фонсеку обвиняют в содействии в уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества, сообщает DW со ссылкой на данные газеты Süddeutsche Zeitung и медиакомпаний NDR и WDR. По их данным, Моссак и Фонсека также объявлены в международный розыск. Прокуратура Кельна подтвердила существование двух международных ордеров на арест, однако отказалась сообщить, на чье имя они выданы.

Основатели фирмы Mossack Fonseca были арестованы в Панаме в феврале 2017 года по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток и в апреле того же года выпущены под залог в один миллион долларов. Панамский суд тогда счел, что они не станут предпринимать усилий, чтобы уйти от правосудия, поскольку активно сотрудничают со следствием. При этом 68-летний Фонсека и 72-летний Моссак имеют гражданство Панамы, которая, как правило, не выдает своих граждан другим странам.

Компания Mossak Fonseca получила известность в СМИ благодаря так называемым "панамским досье", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Расследование вскрыло данные о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.

В частности, выяснилось, что что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего губернатора Псковской области, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, замминистра внутренних дел Игоря Зубова.

Кроме того, в "Панамском досье" фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают "кошельком Путина", а также 16 российских долларовых миллиардеров, депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. За три года с момента публикации досье в России завели ни одного уголовного дела по его мотивам. В Генпрокуратуре это объяснили тем, что власти Панамы не предоставляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.