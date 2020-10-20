Убитого во Франции учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона

Французские власти приняли решение наградить орденом Почетного легиона школьного учителя, погибшего 16 октября от руки радикального исламиста. Об этом сообщил во вторник министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер в интервью телеканалу BFM.
"Самуэль Пати будет удостоен посмертно ордена Почетного легиона, а также станет командором ордена Академических пальм", - заявил Бланкер, назвавший в ходе своего выступления погибшего "мучеником". Пати награждается высшей государственной наградой Франции и одновременно главной наградой страны за заслуги в образовании и науке.
В среду траурная церемония, посвященная погибшему педагогу, пройдет в Париже во дворе Сорбоннского университета. Ее возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон, который произнесет речь о необходимости борьбы против терроризма и исламистского радикализма. 2 ноября во всех школах и лицеях будет проведена минута молчания, также пройдет специальный урок, посвященный событиям в городе Конфлан-Сент-Онорин.
Министр предупредил, что в отношении тех учеников, которые попытаются сорвать проведение минуты молчания, "будут приняты санкции". Ранее в ходе такого рода церемоний, посвященных павшим от рук террористов, были предприняты попытки саботировать их со стороны учеников из семей исламистов.
16 октября иммигрант из России - 18-летний чеченец, уроженец Москвы Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя истории, географии и гражданского общества Самюэля Пати. За несколько дней до гибели учитель демонстрировал ученикам карикатуры с пророком Мухаммедом из журнала Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова. Анзоров имел статус беженца и ранее распространял угрозы в адрес преподавателя, в том числе в соцсетях.
Убийство расценено правоохранительными органами как террористическое нападение. По данным французских СМИ, в рамках расследования этой трагедии задержаны уже 15 человек. Кроме родных Анзорова, задержаны радикальный религиозный деятель Абдельхаким Сефриуи, представлявшийся членом Совета имамов Франции, и Брахим Шнина. Именно они распространили в соцсетях видео с пересказом инцидента на уроке и призывом "что-то сделать" с преподавателем.
13-летняя дочь Шнина пожаловалась отцу на то, что преподаватель на уроке обществознания попросил мусульман выйти из класса, поскольку будет показывать нечто, могущее их оскорбить. Девочка уходить отказалась, а учитель показал карикатуру на пророка из Charlie Hebdo. Ученица также заявила родителям, что после того, как она начала ругаться с учителем по поводу "кощунства", ей запретили приходить на уроки в течение двух дней.
Вскоре после нападения на Самюэля Пати на место теракта приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава Пятой Республики призвал нацию объединиться, говорил о том, что идет "экзистенциальная" битва, потому что "мракобесие и сопровождающее его насилие не победят".
В воскресенье во множестве французских городов прошли манифестации за свободу выражения мнений, против обскурантизма и варварства. "Абсолютно важно показать нашу мобилизацию и нашу солидарность, нашу национальную сплоченность", - заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер, призвав всех поддержать учителей.