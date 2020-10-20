Pixabay.com Убитого во Франции учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона

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Французские власти приняли решение наградить орденом Почетного легиона школьного учителя, погибшего 16 октября от руки радикального исламиста. Об этом сообщил во вторник министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер в интервью телеканалу BFM.

"Самуэль Пати будет удостоен посмертно ордена Почетного легиона, а также станет командором ордена Академических пальм", - заявил Бланкер, назвавший в ходе своего выступления погибшего "мучеником". Пати награждается высшей государственной наградой Франции и одновременно главной наградой страны за заслуги в образовании и науке.

В среду траурная церемония, посвященная погибшему педагогу, пройдет в Париже во дворе Сорбоннского университета. Ее возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон, который произнесет речь о необходимости борьбы против терроризма и исламистского радикализма. 2 ноября во всех школах и лицеях будет проведена минута молчания, также пройдет специальный урок, посвященный событиям в городе Конфлан-Сент-Онорин.

Министр предупредил, что в отношении тех учеников, которые попытаются сорвать проведение минуты молчания, "будут приняты санкции". Ранее в ходе такого рода церемоний, посвященных павшим от рук террористов, были предприняты попытки саботировать их со стороны учеников из семей исламистов.

16 октября иммигрант из России - 18-летний чеченец, уроженец Москвы Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя истории, географии и гражданского общества Самюэля Пати. За несколько дней до гибели учитель демонстрировал ученикам карикатуры с пророком Мухаммедом из журнала Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова. Анзоров имел статус беженца и ранее распространял угрозы в адрес преподавателя, в том числе в соцсетях.

Убийство расценено правоохранительными органами как террористическое нападение. По данным французских СМИ, в рамках расследования этой трагедии задержаны уже 15 человек. Кроме родных Анзорова, задержаны радикальный религиозный деятель Абдельхаким Сефриуи, представлявшийся членом Совета имамов Франции, и Брахим Шнина. Именно они распространили в соцсетях видео с пересказом инцидента на уроке и призывом "что-то сделать" с преподавателем.

13-летняя дочь Шнина пожаловалась отцу на то, что преподаватель на уроке обществознания попросил мусульман выйти из класса, поскольку будет показывать нечто, могущее их оскорбить. Девочка уходить отказалась, а учитель показал карикатуру на пророка из Charlie Hebdo. Ученица также заявила родителям, что после того, как она начала ругаться с учителем по поводу "кощунства", ей запретили приходить на уроки в течение двух дней.

Вскоре после нападения на Самюэля Пати на место теракта приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава Пятой Республики призвал нацию объединиться, говорил о том, что идет "экзистенциальная" битва, потому что "мракобесие и сопровождающее его насилие не победят".

В воскресенье во множестве французских городов прошли манифестации за свободу выражения мнений, против обскурантизма и варварства. "Абсолютно важно показать нашу мобилизацию и нашу солидарность, нашу национальную сплоченность", - заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер, призвав всех поддержать учителей.