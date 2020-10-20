Израильская система ПВО перехватила во вторник запущенную из сектора Газа ракету. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. Военные добавили, что в результате обстрела "сирены воздушной тревоги сработали в районах, прилегающих к сектору Газа".

На опубликованном в соцсетях видео зафиксирован пуск в ночное небо ракеты-перехватчика.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли территорию Израиля 16 октября. Тогда ракета разорвалась в незаселенной местности, пострадавших и ущерба не было.

Ранее во вторник официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что военнослужащие обнаружили в районе Хан-Юниса тоннель, прорытый вглубь израильской территории на несколько десятков метров палестинскими радикалами из сектора Газа. Тоннель залегал на глубине в несколько десятков метров, и для его строительства использовался бетон, пишет NEWSru Israel.

Подземный ход, пересекающий границу, был найден "при помощи сенсоров, установленных на бетонном подземном барьере", уточняет сайт Армии обороны Израиля. Этот барьер Израиль намерен завершить к марту 2021 года.

Конрикус отметил, что с 2014 года армия Израиля нашла и уничтожила более 20 таких подземных ходов. Их радикалы используют для атак на израильские населенные пункты и для контрабанды оружия.

Инженерные работы на южном участке границы с сектором Газа начались 19 октября. С началом работ военные запретили фермерам и их работникам выходить на поля около границы с сектором Газы из-за опасений, что они попадут под огонь снайперов. Были установлены контрольно-пропускные пункты около границы, блокирован проезд по дорогам, которые могут простреливаться с территории сектора Газы. Когда в СМИ появились первые сообщения об обнаружении тоннеля пресс-служба Армии обороны Израиля сначала эту информацию опровергла.

В последние дни между Израилем и Палестинской автономией растет напряженность, связанная с голодовкой, которую объявил в израильской тюрьме Махер аль-Ахрас. Этот заключенный уже 86 дней отказывается принимать пищу. Если он умрет, "Исламский джихад" и другие террористические группировки в секторе Газа угрожают отомстить Израилю. Утром в понедельник палестинское государственное информагентство SAFA сообщило, что аль-Ахрас находится в очень тяжелом состоянии.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Израиль и движение "Хамас", находящееся у власти в секторе Газа, достигли соглашения о перемирии на шесть месяцев при посредничестве Катара. В рамках соглашения Катар перечислит 100 миллионов долларов "Хамас". По другим сведениям, Катар до конца года перечислит Газе только 60 миллионов долларов, пишет The Times of Israel.