Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием, пообещав вернуть Крым и построить две военные базы на Черном море

Офис Президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной раде, в ходе которого заявил, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной раде, в ходе которого заявил, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами. Его цитирует агентство УНИАН.

Зеленский заявил, что власти Украины ищут действенные инструменты для возвращения территорий. Он напомнил, что Киев создает формат "Крымская платформа" для обсуждения "возвращения" полуострова в состав Украины. "Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что Украина намерена построить на Черном море две военно-морские базы, поскольку тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность. "Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела", - сказал президент. По его словам, в этом случае речь идет не о мести, а о справедливости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА "Новости", , что планы Украины построить военные базы на Черном море могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в этом регионе. Он рекомендовал проанализировать информацию и понять, о создании каких именно баз говорил Владимир Зеленский.

При этом командующий Черноморским флотом в 1998-2002 годах адмирал Владимир Комоедов заявил, что у Киева нет денег на новые военно-морские базы."Своими силами они вряд ли способны их построить - речь идет не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства", - пояснил Комоедов, заявив, что для этого "неизбежно придется брать кредиты у Запада", тогда как Украине следовало бы сосредоточиться на охране морских границ. Он заметил, что одну из баз можно разместить в районе Скадовска. Тогда туда выведут военные корабли, которые сейчас базируются в Одессе, а одесский порт станет полностью гражданским.

Адмирал Виктор Кравченко, который командовал Черноморским флотом до Комоедова, связал заявление Зеленского с его недавним визитом в Великобританию. "Последний раз президент Украины был в Англии, встречался с председателем MI6, он пообещал выделить деньги, на которые будут построены какие-то корабли маленькие в Англии для передачи Украине. Наверное, это они предусматривают", - сказал Кравченко.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также считает, что Зеленский слишком преувеличил военные возможности Украины или же не различает понятия "военная база" и "причал для катеров береговой охраны". "База в полной комплектации обойдется в несколько миллиардов долларов, а причальная стенка - в миллион раз дешевле. Так что погорячился президент Украины. Крымчан новым причалом для старых натовских катеров не испугать", - сказал Бальбек.

В конце сентября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что его страна не может решать вопрос возвращения Крыма силовым методом, и в этом деле Киеву должно помочь ужесточение международных санкций против России.

"Задача номер один - продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, ставить вопрос о санкциях против России, выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос станет: или они отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря, и это главное. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", - заявил полковник Вооруженных сил Украины. Он также назвал очень важным создание международной Крымской платформы и объединения людей, которые поднимают на уровне мирового сообщества вопрос о деоккупации Крымского полуострова.

"Россия с самого начала после оккупации Крыма начала отводить в сторону и мировое сообщество, и непосредственно руководство Украины от этой проблемы. Забудьте о нем, у вас есть проблема - сначала решите вопрос с Донбассом. Это обычная идеологическая манипуляция - определение ложных приоритетов и ориентиров. Давайте вы смотрите туда, а об этом забудьте, решайте этот вопрос. Таким образом это происходит и на уровне мирового сообщества. Поэтому они акцентируют на решении вопроса Донбасса - о Крыме совсем молчат. Хотя вопрос Крыма стоит на одном уровне с вопросом войны на Донбассе", - считает Кривонос.