27 нетронутых саркофагов обнаружены археологами в Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном неподалеку от Каира, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC. Их возраст превышает 2500 лет.
Ранее власти Египта объявляли, что на месте раскопок найдены 13 саркофагов, затем были обнаружены еще 14. Работы на месте продолжаются, археологи ведут исследования на глубине 11 метров.
Эксперты называют это открытие крупнейшим в своем роде.
Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.
Министерство по делам древностей Египта сообщает, что саркофаги не открывались с момента погребения.
Помимо деревянных саркофагов на месте были найдены другие ярко декорированные артефакты.
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UPDATE: More Sealed Coffins unearthed in Sakkara. 27 so far and still working to reveal more. Sakkara discovery continues to amaze us. After the announcement of the 13 sealed coffins discovered in a burial shaft in Sakkara, the Egyptian archaeologists led by Dr. Mostafa Waziry, unearthed 14 more coffins and the work is still going on to reveal more. Soon, all details of the discovery will be announced in a press conference at the site. Stay tuned for Luxor Times live coverage! #Egypt #Egyptology #Archaeology #Sakkara #Saqqara #Cairo #AncientEgypt #egyptiancoffins