В Белоруссии граждане снова протестуют после президентских выборов, требуя отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключённых и арестованных во время акций протеста. Сторонники оппозиции собрались в центре Минска, где запланирована традиционная несанкционрованная акция протеста, на этот раз она называется "Марш справедливости". Главный лозунг в этот день - "Не забудем, не простим". Один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выразила поддержку его участникам.

Как передает "Интерфакс", протестующие начинают собираться на проспекте Независимости небольшими группами и растягивают вдоль всего проспекта. У них в руках национальные белорусские бело-красно-белые флаги (используются оппозицией).

В общей сложности, по оценке наблюдателей, на отрезке проспекта Независимости от Немиги до "Галереи" находятся около тысячи человек.

Ранее стало известно, что в преддверии акции оппозиции в центр белорусской столицы вводится бронетехника. По данным очевидцев, колонна из десяти бронетранспортеров в сопровождении автомобилей дорожной милиции въехала в Минск и направляется в сторону центра города.

Спецтехника и военнослужащие находятся около здания Верховного суда, Дворца Независимости в Минске, а также рядом с резиденцией Александра Лукашенко. Возле здания "Минск-Экспо" сосредоточены водометы и БТР, По периметру силовики разворачивают колючую проволоку, преграждая путь к нему по проезжей части и тротуару. Военные оцепили Октябрьскую площадь возле Дворца Республики. Возле них выстроились военные с автоматами, в касках и бронежилетах.

Также усилены меры безопасности на площади Независимости и рядом со зданием администрации президента Белоруссии. На прилегающих к проспекту Независимости улицах припаркованы десятки автобусов и грузовиков, а также водометы, машины скорой помощи и другая спецтехника. Проезд к железнодорожному вокзалу под мостом в створе улицы Московской перекрыт. На самом мосту также дежурят силовики.

Кроме того шесть станций метро закрыты в Минске на фоне намеченной на воскресенье несанкционированной акции оппозиции. Скорость мобильного интернета начали снижать в воскресенье в Минске по требованию государственных органов, уже традиционно сообщил белорусский оператор связи А1.

В городе уже начались задержания протестующих, сообщило агентство ТАСС.

Одна из лидеров протестов, Мария Колесникова, передала из тюрьмы сообщение, адресованное всем белорусам, участвующим и поддерживающим протесты. "Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность. Я счастлива быць беларуской. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы так же", -​ написала она.

Накануне во время протестов в Белоруссии задержали 430 человек, из них 415 в Минске. По данным МВД на утро воскресенья, 385 из них были отпущены. Общее количество участников 11 протестных акций в стране, по оценкам министерства, составило не более 900 человек, в "женском марше" в Минске - порядка 500 человек.