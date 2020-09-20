ВСЕ ФОТО Вил Мирзаянов

Фото: Vil Mirzayanov / facebook.com Алексей Навальный

Фото: navalny / instagram.co Ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой ранее рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов

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Бывший советский химик, ныне живущий в США, Вил Мирзаянов считает, что политику Алексею Навальному для восстановления здоровья потребуется примерно один год. "Похоже, все симптомы он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказал Мирзаянов в разговоре с телеканалом "Дождь" .

Ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой ранее рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

По словам ученого, в 1993 он году встречался с человеком, пережившим отравление "Новичком" и что описанные симптомы похожи на те, о которых сообщал Навальный.

Кроме того, Мирзаянов извинился перед Навальным. "Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - по разработке этого вещества, которым он отравился", - сказал химик. Он отметил, что в течение последующей жизни боролся против применения боевых ядов.