Американские власти восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и готовы принимать меры против стран, которые не поступят так же, заявил глава Госдепа Майк Помпео, передает "Интерфакс". "США ожидают, что все члены ООН в полном объеме будут выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры", - говорится в его заявлении.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН "о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Данным уведомлением был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращенных санкций СБ ООН, которые вступят в силу в 20:00 19 сентября (03:00 20 сентября по Москве), - провозгласил госсекретарь. - Это означает, что начиная с сегодняшнего дня все положения резолюций СБ ООН 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, прекращенные резолюцией 2231, вновь вступают в силу".Санкции ООН против Ирана, помимо эмбарго на поставки вооружения, предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, а также передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет".

Глава Госдепа также предупредил, что "если члены ООН не будут выполнять обязательства по имплементации этих санкций, то США готовы использовать наши национальные органы власти, чтобы подобные действия не остались без последствий".

"В ближайшие дни США объявят о ряде дополнительных мер, нацеленных на обеспечение соблюдения санкций ООН и на то, чтобы нарушители понесли наказание", - подчеркивается в заявлении Помпео.

"Наша политика максимального давления на иранский режим продолжится, пока Иран не заключит с нами всеобъемлющее соглашение, которое бы сдерживало угрозы нераспространения и остановило распространение хаоса, насилие и кровопролитие", - заключил Помпео.

30 дней назад США объявили о запуске механизма восстановления санкций ООН против Ирана, так как считают, что эта страна не выполняла обязательства, закрепленные в ее соглашении по атому с "шестеркой" международных посредников.

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, выработанного Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией с Тегераном с целью преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы, после чего начал кампанию оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД.

Возможность восстановления санкций действительно содержится в соглашении по иранскому атому. По мнению Вашингтона, США могут вернуть ограничительные меры, несмотря на то, что в 2018 году по собственному желанию вышли из соглашения. Россия и Китай не согласны с такой трактовкой соглашения и заявляли, что о возобновлении санкций речи не идет.

Ожидается, что теперь в ООН начнутся ожесточенные споры по этому вопросу. СМИ отмечают, что очень много стран сейчас не собираются восстанавливать санкции против Ирана, и потому возникает вопрос, ожидает ли их за это наказание от США.