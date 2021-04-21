Установление разрешительного принципа проведения массовых мероприятий в Белоруссии предусмотрено проектом новой редакции закона "О массовых мероприятиях", одобренного в среду Советом республики (верхней палатой) Национального собрания страны.

"В новом законопроекте упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Мы внесли изменения. На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип", - заявил, выступая в парламенте, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, слова которого цитирует агентство "БелТА".

Глава МВД пояснил, что данное нововведение продиктовано событиями, произошедшими в стране после президентских выборов в августе минувшего года. "Вторая половина 2020 года показала, что отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы. В ходе массовых беспорядков совершались преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие", - сказал белорусский министр.

В соответствии с проектом закона для организаторов массовых мероприятий и "иных лиц" вводится прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия, в том числе путем объявления в средствах массовой информации, в интернете или иных информационных сетях даты, места и времени его проведения. Также, согласно законопроекту, запрещается освещение в СМИ, в интернете или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка с целью их популяризации или пропаганды.

Кроме того, на журналистов, присутствующих на массовом мероприятии в качестве журналистов, распространяются требования по соблюдению общественного порядка наравне с участниками массовых мероприятий. "Устанавливается запрет на выполнение журналистами, присутствующими на массовом мероприятии, распорядительных функций по организации и проведению массового мероприятия", - отметил ранее глава МВД Белоруссии, представляя проект закона в нижней палате парламента.

Для вступления в силу законопроекта "О массовых мероприятиях" его должен подписать президент страны Александр Лукашенко.

Госзащита судей и силовиков будет усилена

В среду сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект, вносящий поправки в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны".

"Изменения в закон продиктованы временем. Угрозы в конце прошлого года, да и в начале этого года поступали в адрес должностных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Но не только в отношении сотрудников органов внутренних дел либо в отношении судей, но и в отношении просто лиц с гражданской позицией - учителей, артистов, журналистов также поступало большое количество угроз. Поэтому в законопроект внесено понятие, как иные защищаемые лица", - рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

По его словам, любой гражданин, в отношении которого поступают угрозы, обращается в органы внутренних дел. В свою очередь они определяют степень угрозы.

"С учетом этого и определяется степень защиты. Кому-то достаточно, возможно, просто изменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности. Какие меры защиты применять к тому или иному лицу будут определять сотрудники органов внутренних дел на основании анализа тех угроз, которые поступают", - отметил министр.

Иван Кубраков подчеркнул, что такие меры защиты будут оплачены из государственной казны.

Ужесточается борьба с экстремизмом

Также в среду сенаторы одобрили законопроект об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. "Те предложения и новеллы, которые в нем закреплены, идут от жизни, от необходимости защиты нашей страны, суверенитета, нашей территориальной целостности", - сказал генеральный прокурор Андрей Швед.

При подготовке законопроекта "учитывался международный опыт", заявил он. "Те нормы, которые закреплены в законопроекте, предусматривают комплекс сбалансированных мер. Это меры профилактического, предупредительного и карательного характера. То есть государство принимает все возможные меры не только чтобы наказывать, но в первую очередь профилактировать, выявлять, и только когда уже будут приняты меры, решать вопрос об ответственности этих лиц", - отметил генпрокурор.

Новеллой является введение реестра лиц, которые уличены в экстремизме. "Соответственно, те, кто понес ответственность, является экстремистом, в отношении его будет введен перечень запретов и ограничений. Это международная практика. Расширены основания для привлечения к уголовной ответственности. Если в действующем Уголовном кодексе вопрос об уголовной ответственности только за организацию и руководство экстремистским формированием, то с введением в действие данного закона ответственности будут подлежать лица, которые активно принимают участие, занимаются вербовкой, обучением, подготовкой лиц для совершения экстремистской деятельности", - пояснил Андрей Швед.

Кроме того, устанавливается ускоренный порядок рассмотрения в судах первой инстанции материалов, связанных с запретом организаций, которые имеют признаки экстремистских, либо запрещение деятельности индивидуальных предпринимателей, которые, по оценке властей, занимаются экстремистской деятельностью.