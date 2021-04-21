Джо Байден

The White House / YouTube

В США сделали 200 млн прививок от COVID-19 менее чем за 100 дней президентства Джо Байдена, тем самым достигнув целей, поставленных Белым домом, передает "Интерфакс". "Сегодня мы сделали это. Сегодня, в 92-й день в должности, мы достигли отметки в 200 млн прививок. Это невероятное достижение для народа", - заявил Байден.

Байден напомнил, что изначально объявил о своей цели сделать 100 млн прививок в стране в первые 100 дней своего президентства, однако она была достигнута в середине марта. Поэтому в конце марта Байден поставил целью сделать 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства.

По мнению главы Белого дома, при темпах вакцинации при администрации его предшественника Дональда Трампа страна бы достигла нынешнего показателя только в сентябре. "Вместо того чтобы отметить этот важный этап в апреле, мы бы достигли его не ранее начала сентября. Некоторые эксперты говорят, что наши быстрые темпы вакцинации уже спасли десятки тысяч американцев. <...> Но нам предстоит еще долгий путь", - подчеркнул Байден.

Уже по состоянию на 18 апреля более 50% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, по словам Байдена, к четвергу 22 апреля число пожилых американцев в возрасте 65 лет и старше превысит 80%. Байден также отметил сокращение смертности на 80% среди людей старше 65 лет.

В США за время пандемии коронавируса выявили более 35,5 млн заражений, свыше 582 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 25 млн случаев выздоровления от COVID-19.