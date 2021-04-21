На суде в Миннеаполисе, штат Миннесота, бывший полицейский Дерек Шовин был признан виновным в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая прошлого года. Прохожие, ставшие свидетелями действий полиции, засняли задержание Флойда на свои телефоны. Видеокадры послужили решающей уликой в расследовании, пишет BBC.

Вынесение обвинительного вердикта присяжных длилось несколько минут, окончательный приговор Шовину будет оглашен через два месяца. Есть вероятность, что на свободу он выйдет через 40 лет. Бывший мэр Балтимора Стефани Роулингс-Блейк заявила, что этот вердикт "посылает сигнал полицейским управлениям по всей стране"."Мы ожидаем, что полиция будет относиться к каждому гражданину с уважением - относиться к ним так, как вы хотите, чтобы кто-то относился к вашей матери, вашей сестре, вашему сыну, вашей дочери", - заявила она.

Обвинение и защита в течение трех недель предлагали присяжным свои версии причин смерти Джорджа Флойда в ходе его ареста. В качестве основной улики прокуроры использовали видеозапись задержания, во время которого Шовин держит колено на шее лежащего на земле и не двигающегося Флойда. Медики, приглашенные в качестве экспертов прокуратурой, заявили, что Флойд умер от удушья.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон настаивал, что причиной смерти стали сердечно-сосудистое заболевание, которым страдал Флойд, и наличие в его организме наркотиков в момент задержания. Действия полицейских, по его словам, были оправданны, поскольку Флойд активно сопротивлялся во время ареста. Адвокаты полагали, что обвинение не сумело доказать вину Шовина в непредумышленном убийстве.

Дереку Шовину предъявлены обвинения в убийстве по трем пунктам. Это обвинения в непредумышленном убийстве разной степени тяжести. Максимальные сроки заключения по каждому из них: 40, 25, 10 лет. Присяжные могли обвинить или оправдать Шовина по всем или по каждому из пунктов, и не достичь вердикта, если с решением не согласится хотя бы один из 12 членов суда присяжных.

46-летний Джордж Флойд был задержан 25 мая 2020 года. Полицию вызвал сотрудник магазина, заподозривший, что Флойд расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. Момент задержания был заснят прохожими на видео, которое потом опубликовали в интернете.

На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Дерек Шовин больше 8 минут давил коленом на шею Флойда, хотя тот повторял, что не может дышать. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Гибель Флойда привела к протестам против расизма и полицейского насилия под лозунгом Black Lives Matter по всей Америке и в других странах.