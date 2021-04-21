Министерство финансов Чехии готовит иск к России с требованием возместить материальный ущерб к подозреваемым в причастности ко взрывам в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны.

"Причинен огромный ущерб. Министерство финансов готовит иск с требованием возместить его", - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, Прага готовит и другие меры в отношении России после высылки из Москвы 20 дипломатов, передает ТАСС.

Власти Чехии сообщили, что сумма ущерба от взрывов составляет больше 1 млрд крон (около 47 млн долларов). В эту сумму, по данным правительства, входит стоимость уничтоженного имущества, а также работ по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. Также виновные в инциденте должны выплатить компенсацию семьям двух погибших при взрывах граждан Чехии.

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии уже приняла постановление, в котором призвала правительство республики требовать от России компенсации за ущерб от взрывов во Врбетице. Как пишет чешская газета Mlada fronta Dnes,

Одновременно депутаты призвали премьер-министра республики предпринять меры по сокращению численности сотрудников посольства РФ в Чехии, а также пресекать враждебные выпады против суверенитета страны.

Властям Чехии рекомендовано исключить привлечение российских компаний к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры республики, которыми являются АЭС.

17 апреля чешские спецслужбы обвинили в работе на российскую разведку 18 сотрудников посольства России. Первый вице-премьер, глава МВД страны и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек объявил о высылке этих сотрудников российского посольства.

На следующий день, 19 апреля, Россия в ответ объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата, приказав им покинуть страну в течение суток.

Следующим шагом Чехии может стать полная высылка всех дипломатов РФ из Праги.