В мире сократилось количество приведенных в исполнение смертных приговоров. Это следует из доклада правозащитной организации Amnesty International

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В мире сократилось количество приведенных в исполнение смертных приговоров. Это следует из доклада правозащитной организации Amnesty International, опубликованного в среду, 21 апреля. Так, в 2020 году в 18 странах были казнены 483 человека, а годом ранее - 657 в 20 странах, пиковое значение было зафиксировано в 2015 году, когда было проведено 1634 казни.

В частности, в Белоруссии в прошедшем году не был приведен в исполнение ни один смертный приговор, отмечают правозащитники. Эксперты AI зафиксировали аналогичную ситуацию в Пакистане, Судане, Бахрейне, Сингапуре и Японии.

Серьезное беспокойство правозащитников вызывает Китай, где информация об исполненных смертных приговорах является государственной тайной. Поэтому привести количественные показатели невозможно. Эксперты AI оценивают ежегодное число таких вынесенных приговоров и казней в несколько тысяч. Так, как минимум в одном случае человек был казнен за нарушение мер по борьбе с распространением COVID-19, указали правозащитники.

- Тысячи обезглавленных, расстрелянных и повешенных в Китае, Иране и Саудовской Аравии



За Китаем идут Иран, где были казнены по меньшей мере 246 человек, Египет (как минимум 107), Ирак (более 45) и Саудовская Аравия (27). На Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию приходится 88% всех известных казней в 2020 году.

В Египте число казней выросло втрое с 2019 года. Как минимум 23 казненным были вынесены смертные приговоры за дела, связанные с политическим насилием.

В Индии, Катаре, Омане и Тайване в 2020 году возобновили проведение казней. В США после 17-летнего перерыва также возобновилось приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами, и менее чем за полгода казнили 10 человек. До этого смертные приговоры приводились в исполнение властями отдельных штатов. В 2020 году в пяти штатах страны казнили семь человек.

Напомним, смертная казнь полностью запрещена в 106 странах мира, еще 28 не применяют ее на практике.