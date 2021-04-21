У берегов Бали пропала индонезийская подводная лодка

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В Индонезии у берегов острова Бали пропала подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 членами экипажа на борту, пишет Detiknews. Власти объявили о начале спасательной операции.

Субмарина проводила учебные маневры в водах к северу от Бали, но в среду утром не вышла на связь. Как сообщают индонезийские власти, подлодка должна была принять участие в запусках торпед, но исчезла после того, как получила разрешение отойти на более глубоководный участок.

Вертолет, который принимает участие в поисках, заметил в море масляное пятно в месте, где, как предполагается, лодка пошла на глубину. По одной версии, нефтепродукты вытекли из поврежденного топливного бака или были разлиты специально для обозначения места катастрофы.

К поисковой операции привлечены военные корабли, сообщает Русская служба BBC. Власти Индонезии обратились за помощью к соседям - Австралии, Сингапуру и Индии. По данным министерства обороны страны, эти государства готовы оказать содействие.

"Наш флот занимается поисками. Мы знаем квадрат, но там довольно глубоко", - сказал адмирал Юлиус Виджоджоно.

Субмарина KRI Nanggala-402 немецкого производства - одна из пяти подводных лодок, стоящих на вооружении военно-морского флота Индонезии. Она была построена в 1977 году, и вошла в состав индонезийского флота 4 года спустя, передает Reuters. С 2010 по 2012 год подлодка проходила ремонт в Южной Корее. В ходе работ была модернизирована конструкция субмарины, навигационное оборудование, вооружение и гидроакустические системы.

Технические характеристики подлодки рассчитаны на погружение на глубину до 250 метров. Она развивает крейсерскую скорость в 21,5 узла, а ее экипаж, согласно базовым расчетам, составляет 34 человека.

Представитель индонезийского командования заявил, что это первый подобный инцидент для страны.

Последний случай с исчезновением подводной лодки произошел в 2017 году. Тогда пропала аргентинская субмарина с 44 моряками. Место ее гибели было обнаружено спустя год. Власти Аргентины пришли к выводу, что подлодка взорвалась.