Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом виде военной службы, который позволит оперативно комплектовать резервистами воинские части всех вооруженных сил государства, не объявляя в стране мобилизацию

www.president.gov.ua Документ разрешает комплектовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования резервистами в особый период без объявления мобилизации

Ministry of Defense of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новом виде военной службы, который позволит оперативно комплектовать резервистами воинские части всех вооруженных сил государства, не объявляя в стране мобилизацию.

Закон N1357-ИХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" Верховная рада приняла 30 марта 2021 по инициативе президента.

Этот документ разрешает комплектовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Данное решение должно "существенно повысится боеспособность во время военной агрессии, стремительно возрастет, а также быстро увеличится боевой потенциал сил обороны и позволит своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

В офисе президента также отметили, что закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Кого будут призывать для участия в военных действиях

В особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.

Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, что предусмотрены для мобилизованных лиц. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

В соответствии с новым законом предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

30 марта Верховная рада приняла закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов (законопроект N3553), который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Как ранее пояснял руководитель комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, закон касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период - ИФ), позволяет оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв. В резерв войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили, имеют боевой опыт.