Бывший начальник исправительной колонии N14 Нижнего Новгорода Василий Волошин, объявленный в международный розыск и обвиняемый в создании пыточной системы, находится в Киеве и свободно перемещается по Украине. Об этом сообщает издание "Заборона".

Правозащитники и осужденные утверждают, что в ИК-14 Волошин построил пыточную систему: над заключенными начинали издеваться, как только их привозили в колонию. Издевательствами, вымогательствами, избиениями и изнасилованиями заключенных занимались другие заключенные, которые были приближены к руководству колонии, и которых называли "сынками Волошина".

"Заключенных сводили с ума бессмысленной тяжелой работой: заставляли чистить раз за разом один и тот же писсуар, зубной щеткой тереть лед во дворе, весь день трамбовать землю огромной колодой, носить воду с первого на второй этаж, выливая ее в канализацию, вдесятером возить по территории воз или тракторный прицеп, груженый песком или камнями", - говорится в публикации.

При этом документальные подтверждения пыток и убийств в колонии скрывались или уничтожались, а в качестве причин смерти назывались несчастные случаи. Тех кто жаловался на издевательства, запугивали и заставляли отказаться от своих слов. По информации СМИ, с 2011 по 2015 годы правозащитники получили 184 жалобы от осужденных, отбывающих наказание в ИК-14, и их родственников. Близкие заключенных и "Комитет против пыток" создали сайт, где публикуются сообщения пострадавших от действий Волошина и предлагается вознаграждение за информацию о его местонахождении.

Между тем за время работы Волошина правозащитники получали все больше жалоб на работу колонии, и ФСИН уже не могла игнорировать их. Осенью 2015 года были возбуждены уголовные дела по факту смерти двух заключенных от побоев, еще два дела были возбуждены по фактам мошенничества и изнасилования.

В 2015 году на Волошина завели дело о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения и отстранили от работы. Начальник колонии якобы приказывал заключенным изготовлять для себя мебель. Позднее на него завели еще одно дело о незаконной вырубке деревьев. При проверках в колонии нашли сауну с помещением для отдыха, которые не числились на ее балансе, а также запрещенные стационарные компьютеры, диски, ноутбуки, DVD-плееры и другую технику. Во дворе колонии были незарегистрированные ножи, палки с заостренными металлическими стержнями и шашлычный набор с шампурами.

После этого Волошин вместе с семьей переехал на территорию Северного Кипра, где занимался бизнесом и жил на средства от недвижимости, которая ранее принадлежала заключенным ИК-14 и была переоформлена на него. Волошина объявили в международный розыск.

В 2020 году Волошин был задержан в Киеве и помещен под домашний арест, срок которого закончился в августе того же года. Российская сторона требовала экстрадиции тюремщика, но защита Волошина утверждала, что его преследуют по политическим мотивам: по словам защиты, в 2014 году Волошину предлагали получить российское гражданство, но он отказался от этого и стал неугоден властям. Представитель "Комитета против пыток" Сергей Шунин не исключает, что Волошин приехал в Киев как раз для того, чтобы сменить гражданство на украинское, чтобы избежать экстрадиции.

Сообщается, что после истечения срока домашнего ареста Волошин свободно перемещается по стране. В разговоре с журналистами юрист Алексей Скорбач предположил, что прокуратура Украины могла закрыть дело, а сам Волошин мог получить украинский паспорт. Журналисты обратились в Генеральную прокуратуру Украины и к Генеральному прокурору России за информацией по делу Волошина, но ответа пока не получили. В МВД Украины информацию предоставить отказались, ссылаясь на то, что дело ведет прокуратура, а также на закон Украины о защите персональных данных.