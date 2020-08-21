Официальный портал Белорусской православной Церкви Руководство Белорусской православной церкви (БПЦ) напомнило духовенству, что они обязывались не участвовать в политике, чтобы не раскалывать общество

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Руководство Белорусской православной церкви (БПЦ) напомнило духовенству, что они обязывались не участвовать в политике, чтобы не раскалывать общество, передает "Интерфакс".

"Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей", - говорится в опубликованном разъяснении синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям церкви и общества.

Там напомнили, что церковь "полагает не приличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы".

В документе выражается надежда на расследование компетентными органами "вопиющих случаев проявления жестокости" и содержится призыв к скорейшему восстановлению мира, единству и взаимопониманию.

"Что же касается участия в общественной жизни и вопросов собственного волеизъявления, мы просим каждого человека проявлять благоразумие и рассудительность, чтобы наши вера, упование на Бога и церковная символика не были использованы кем-либо в качестве инструмента в деле достижения политических или других земных целей, далеких от высоких духовно-нравственных идеалов, которые проповедует нам Спаситель мира Иисус Христос и Его Святая Церковь", - говорится в заявлении.

Церковнослужителей призвали "не поддаваться на провокации". "Берегите себя и тех, кто вам дорог, не поддавайтесь на провокации, лукавые призывы и посулы, но во всяком деле поступайте, руководствуясь евангельским нравственным законом и законодательством Республики Беларусь", - добавили в синодальном отделе.

Ранее с аналогичным обращением к верующим и духовенству выступил иерарх БПЦ, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. "Дорогие священнослужители Новогрудской епархии, напоминаю вам о диаконской и священнической присяге, данной вами перед Крестом и Евангелием при рукоположении в священный сан, и не благословляю никому из вас принимать участие в любых политических акциях, митингах, забастовках и шествиях. Мы обязаны искренней молитвой, богослужениями, совершениями таинств умиротворять людей, а не призывать к вражде и насилию по отношению друг к другу", - говорится в обращении архиепископа, опубликованном на сайте Новогрудской епархии.

Обращаясь ко всем верующим, иерарх БПЦ заметил, что в порыве своих эмоций, непрощения взаимных обид и выяснения тех или иных обстоятельств можно "причинить непоправимый вред миролюбивому белорусскому народу и нашей дорогой родине".

"Умоляю всех вас: молитвой и покаянием, терпением и любовью к родным и близким ответить на призывы тех, кто хочет изранить сердца белорусского народа. Будем молиться и в храме, и дома, по пути на работу, в семейном кругу. Позаботимся не допустить в свое сердце ненависть и злобу, а собственным покаянием изменим себя к лучшему. Ведь для того, чтобы быть гражданами Неба, прежде всего надо быть достойными гражданами земли. Выбор - за нами", - отмечается в обращении, которое приводит РИА "Новости".

В Белоруссии в настоящее время продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Для подавления уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести и о них ничего не известно. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

19 августа Координационный совет оппозиции сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра и бывший министр культуры).

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а тысячи задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).