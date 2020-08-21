Obama White House Ранее Байден был избран кандидатом в президенты, но для официального выдвижения он должен был дать формальное согласие

Obama White House

Бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах 3 ноября 2020 года. "Это большая честь для меня, я принимаю предложение баллотироваться в президенты Соединенных Штатов", - заявил Байден на собрании партии. Его слова приводит "Интерфакс".

В среду на слете Байден был избран кандидатом в президенты, но для официального выдвижения экс-вице-президент должен был дать на то формальное согласие. На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.

В своем выступлении перед делегатами Байден обвинил Трампа в том, что его политика привела к разобщению населения, появлению страха, росту агрессии, и в результате Америка "погрузилась во тьму". Байден указал, что в настоящее время в стране наблюдается рост безработицы, обеднения основной части населения при обогащении олигархов. Кроме того, экс-вице-президент обвинил Трампа в дезорганизации американской системы здравоохранения, что привело к распространению коронавируса. По его словам, "нынешний президент не выполнил свой самый главный долг перед нацией: он не смог защитить нас".

"Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду опираться на лучших из нас, а не на худших", - сказал кандидат в президенты, добавив, что будет "союзником света, а не тьмы".

Напомним, Байдену 77 лет. В случае победы на выборах он станет самым возрастным президентом США на момент вступления в должность. В связи с этим высказываются предположения, что он не сможет отработать весь срок и в какой-то момент уступит пост вице-президенту. Кандидатом в вице-президенты Байден выбрал темнокожую женщину-сенатора Камалу Харрис, что позволило ему собрать за сутки 26 миллионов долларов на свою кампанию.

Таким образом, общие сборы штаба Байдена достигли, если не превзошли, резервы Трампа, собравшего к этому моменту около 300 млн долларов на свою избирательную кампанию. Байден также получил пожертвования от более 150 тысяч новых доноров.

В первом же выступлении после выдвижения кандидатом в вице-президенты Харрис также раскритиковала реакцию Трампа на пандемию коронавируса, приведшую к тяжелым последствиям для США. Она отметила, что президент с самого начала не воспринимал COVID-19 всерьез, продвигал "чудодейственные средства", увиденные на телеканале Fox News, и утверждал, что вирус просто уйдет "как по волшебству".

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел охарактеризовала напарницу Байдена как "левую экстремистку". По ее мнению, 55-летняя Харрис "является фактическим кандидатом на пост президента" от демократов, и "это должно испугать всех американцев". Сам Трамп, комментируя на брифинге новость о выдвижении Камалы Харрис, назвал ее "невероятно мерзким человеком". В штабе Трампа считают, что Байден в связке с Харрис "передаст контроль над нашей страной радикальной мафии, обещающей повысить налоги, сократить финансирование полиции, уничтожить рабочие места в энергетике, открыть наши границы и умиротворить социалистов".