Сторонники оппозиции проводят разрозненные акции протеста в Минске с целью напомнить о недопустимости насилия со стороны силовиков над мирными гражданами. По замыслу участников акции, они выстраиваются в цепочку от изолятора временного содержания на улице Окрестина через весь город до урочища Куропаты под Минском, где захоронены жертвы сталинских репрессий. В изоляторе на Окрестина содержатся задержанные на акциях протеста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники акции, которую они называют "цепь покаяния", выстроились вдоль дороги, ведущей к мемориалу жертвам репрессий. Люди держат в руках лампадки, цветы и плакаты. Активисты раздают молитвенники.Участники акции держат флаги, проезжающие машины поддерживают их сигналами.

Между тем в центре Минска на улице Немига также собрались митингующие, они выстраиваются в ставшие уже традиционными "цепи солидарности" по несколько десятков человек. Участники стоят, плотно прижавшись друг к другу. В начале проспекта Дзержинского по направлению из центра люди тоже выстраиваются небольшими группами по 20-30 человек.

Правоохранители не препятствуют проведению акции. Автомобилисты поддерживают участников цепи громкими сигналами. К ним присоединились некоторые водители общественного транспорта.

На площади Независимости, где традиционно по вечерам проходят акции оппозиции, большого скопления людей пока не наблюдается. Здесь находятся две-три сотни человек с бело-красно-белыми флагами. Обстановка спокойная.

Ранее оппозиционеры призывали автомобилистов останавливаться на проезжей части, чтобы заблокировать движение. Отдельные автомобилисты пытаются иногда остановиться, включив аварийный сигнал, на крупных проспектах, но милиция предупреждает их о незаконности таких действий, и они уезжают. Обстановка спокойная, конфликтов не происходит.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Трое погибли. К настоящему времени часть задержанных освобождена. С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.