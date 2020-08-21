В Калифорния продолжаются природные пожары, которые унесли жизни, по меньшей мере, шести человек, сообщает агентство Associated Press (AP). Десятки тысяч жителей штата вынужденно покинули свои дома.

По данным пожарной службы Калифорнии, огонь охватил территорию в более чем 3 тыс. 120 кв. км. На ликвидации возгораний задействованы около 12 тыс. сотрудников пожарных служб. На помощь местным пожарным в Калифорнию уже прибыли коллеги из Айдахо, Орегона и Аризоны.

За последние сутки некоторые очаги возгораний увеличились в два раза. Некоторые дома, находящиеся в труднодоступных местах, сгорели. В общей сложности пожары уничтожили не менее 175 домов.

Тау, тела троих погибших были найдены в сгоревшем доме в городе Напа, еще один человек погиб в округе Солано. В среду в городе Вакавиль в сгоревшем автомобиле был обнаружен погибший мужчина. Кроме того, в среду в центральной части Калифорнии в результате крушения пожарного вертолета погиб пилот.

По данным властей, еще двое человек пропали без вести. Не менее 30 жителей и работников пожарных служб пострадали. Над Сан-Франциско и побережьем центральной части Калифорнии стоит густой смог, отмечает AP.

Из-за угрозы пожара проведена эвакуация из университета в городе Санта-Крус. Мэр города Джастин Каммингс накануне призвал всех жителей города быть готовыми к эвакуации - собрать документы и необходимые вещи.

Более 64 тыс. человек в округах Сан-Матео и Санта-Крус были вынуждены эвакуироваться. Большая часть пожаров вызвана ударами молний во время гроз - с прошлых выходных их зарегистрировано около 12 тыс.