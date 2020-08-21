АГН Москва Мексика получит от России две тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард

АГН Москва

Мексика получит от России две тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, которого цитирует газета El Universal.

По словам Эбрарда, переговоры с российскими властями велись "уже некоторое время", и в итоге Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины, чтобы начать испытывать ее. "Это можно считать очень хорошей новостью", - сказал министр. Ожидается, что исследования начнутся уже в сентябре.

Посол России в Мексике Виктор Коронелли также сообщил о своей встрече с Эбрардом в Мехико, где обсуждался вопрос вакцины. "Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы [исследований], чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике", - заявил Коронелли (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь дипломатического представительства России в Мексике Евгений Ненашкин рассказал, что мексиканские власти хотят напрямую общаться с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), чтобы обсуждать вакцину "Спутник V". Ранее президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов лично испытать российскую вакцину при условии ее эффективности.

Согласно официальным данным, с конца февраля новым коронавирусом в Мексике заразились в общей сложности 537 031 человек, число умерших инфицированных пациентов достигло 58 481.

Между тем российские врачи заявили, что пока не готовы cделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. По данным опроса, которые приводит РБК, 66% опрошенных заявили, что не имеют достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. В итоге на вакцинацию согласны лишь 24,5%, 20% опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. О неготовности к вакцинации заявили 52% опрошенных. А коллег за рубежом смущает отсутствие официальной информации о результатах предыдущих этапов исследований и одобрение вакцины до завершения третьего этапа исследований.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил быстрое создание вакцины в России наличием в стране хорошей школы иммунологов, а просьбу Ассоциации организаций по клиническим исследованиям отложить регистрацию препарата объяснил тем, что эта организация состоит из представителей большой фармы, среди которых есть несколько разработчиков вакцин-конкурентов. "Те же письма я видел как под копирку, когда мы выпустили зарегистрированную вакцину от Эболы", - пояснил он, добавив, что уверен в эффективности и безопасности созданного продукта.