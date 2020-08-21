Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в стране

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Об этом президент заявил во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский"

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в стране. Как сообщает агентство "БелТА", об этом президент заявил во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский".

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал глава государства, заявив, что "планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают".

По словам Лукашенко, для координации действий был создан специальный центр под Варшавой, а параллельно с этим страны Запада "начали лязгать гусеницами". "Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - подчеркнул Лукашенко, связав учения вблизи Белоруссии с попыткой вторжения и добавив, что вынужден был перебросить часть войск на западное направление, особенно в районе Гродно. "Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - отметил белорусский лидер.

Говоря об оппозиции внутри страны, Лукашенко сообщил, что заранее видел замыслы своих противников и тех, кто за ними стоит: "Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось". По его словам, оппозиционеры сначала требовали пересчета голосов, но "быстро отказались" от этой идеи и стали требовать новых выборов. "Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили, - заявил Лукашенко. - А почему мы должны под чью-то дудку плясать? Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно".

Он также обратил внимание на изменение местоположения Валерия Цепкало, который, по его словам, сперва осел в России, но "там его предупредили", и он переехал на Украину, а затем в Варшаву. "И он смелый, делает заявления из Варшавы", - заявил Лукашенко. Другой "антибелорусский центр", по словам президента, сформировался вокруг Светланы Тихановской, уехавшей в Литву: "Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел, спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр".

Глава государства напомнил, что по факту создания координационного совета было возбуждено уголовное дело, и оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят.

"Я президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет - вам не будет работы. И вы с меня спросите, - заявил Лукашенко, сообщив о давлении оппозиционеров на омоновцев, госслужащих и журналистов: ранее о давлении на его семью заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. "Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", - заключил Лукашенко.