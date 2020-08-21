Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей удалось разоблачить деятельность агентурной сети ФСБ в Херсонской области. Работу агентов координировала бывшая сотрудница областной администрации, завербованная российской разведкой в 2015 году в Крыму. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Женщина получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ, изучать общественно-политическую обстановку на юге Украины и передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей. К этому она привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передача разведывательных данных осуществлялась через заранее оговоренные каналы электронной связи, а также во время личных выездов в Крым и Москву.

"Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства причастности [участников агентурной сети] к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывались разведданные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли", - говорится в сообщении. О численности разоблаченных агентов не сообщается.

Информация о раскрытии российской агентурной сети на Украине появилась спустя несколько часов после того, как ФСБ сообщила, что ее оперативникам удалось сорвать операцию, в ходе которой завербованные украинскими спецслужбами представители российского криминалитета собирались выкрасть и доставить на территорию Украины одного из лидеров донбасского ополчения.

Согласно обнародованным материалам, похищение гражданина РФ должно было состояться в июле на территории Подмосковья, но неназванный мужчина смог отбиться и убежать от напавших на него с электрошокером людей, после чего к их поискам подключились российские спецслужбы. Всего по делу арестованы семеро россиян, которые, как считают в ФСБ, координировались высокопоставленными офицерами украинской военной контрразведки. В СБУ эту информацию назвали "продолжением цепи обычных фейков российской стороны", которая свидетельствует о поддержке боевиков со стороны РФ.