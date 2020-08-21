Министерство обороны Белоруссии прокомментировало публикации с расшифровкой выступления главы ведомства Виктора Хренина перед руководителями подразделений Вооруженных сил, а также работниками Генштаба. Из речи министра на закрытом совещании следует, что он призывал военных в случае необходимости стрелять на поражение и выполнить любой приказ даже в случае угрозы развязывания гражданской войны.

В министерстве опровергли сам факт такого секретного совещания. "В военное ведомство поступают вопросы от представителей СМИ по поводу "закрытого совещания, на котором выступил министр обороны". Информируем, что никакого закрытого совещания не проводилось. Министр выступил на плановом информировании, которое проходит регулярно", - говорится в сообщении министерства обороны в Telegram.

По данным Минобороны, "в Сети уже трактуют выступление министра как то, что он "убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный".

"Исполнение приказов четко регламентировано уставами. Пункт 35 Устава внутренней службы Вооруженных сил Республики Беларусь определяет, что "приказ - обязательное для выполнения, выраженное в строгом соответствии с законодательством устное или письменное повеление начальника". Более того, само применение Вооруженных сил четко определено законами и военной доктриной Беларуси", - говорится в сообщении чиновников.

Как отметили в министерстве, белорусская армия "была и остается неделимой частью белорусского народа, который не хочет, чтобы ему что-либо навязывали извне".

Там также напомнили, что генерал-майор Виктор Хренин выступил с заявлением о начале комплексного тактического учения на Гродненском направлении. И его выступление завершилось словами: "Мы все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим". "Это все, что нужно знать о позиции министра обороны", - подчеркнули в ведомстве.

Судя по расшифровке выступления министра, опубликованной агентством "Наша Нива", он напомнил офицерам о прописанном в уставе порядке действий часового при появлении возможного нарушителя. Порядок допускает выстрел на поражение, если нарушитель не реагирует на предупреждения. Министр подчеркнул, что военных не должна пугать при выполнении приказа опасность развязать войну, включая гражданскую.

"Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами - армии. Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня, обвинить в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие, гибнут мирные люди, - сказал Хренин. - Да, это все понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность".

Генерал также предостерег подчиненных от "предательства". "[Сомневающимся] лучше уйти сейчас - на команде "стой, стрелять буду". А уходить на фоне подачи последующих команд - вот это будет измена, это самый страшный человеческий порок. Когда ты смотришь в глаза, веришь, а получаешь удар в спину", - добавил он.

Виктор Хренин подчеркнул, что в условиях внутриполитического кризиса вся надежда на армию. "Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. Мы не деморализованы. Надо бороться, если надо - и с оружием. За страну, за себя, за наши семьи, за тех учительниц, которые напуганы и боятся", - сказал он.

Министр также выразил готовность выполнить любой приказ действующего президента Александра Лукашенко. "Те люди, которые уходят от нас, их немного. Перекрасились быстро, начинают нас грязью поливать. Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом? будете вы стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит "Не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона - не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… - мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран", - заверил Виктор Хренин.

По его словам, "сегодня важно не допустить зарождения сомнений". "Война пришла к нам в дом. Вся страна в эпицентре. Те, кто придумал цветные революции, сделали выводы из Первой и из Второй мировой войны, что такими массовыми армиями не очень успешно получается достигать целей. Тогда цель хотели достичь мощной армией, морем крови - не достигли. Наш народ выстоял, мы празднуем 75-летие Победы. Но те политтехнологи, черные головы, они не отказались от целей. Сразу после окончания войны они уже задумались, как уничтожать нас, но постепенно, без крови", - уверяет министр обороны.

Он выразил уверенность, что санкциями белорусский государственный режим не разрушить.

"Те санкции, которыми угрожают… Да мы выживем! Вон, посмотрите, какой урожай собирают наши хлеборобы, это позволит нам не голодать. Хлеб будет, молоко, мясо, не надо нам заграничные эти все прибамбасы. Предприятия работают, технику производим, всё, что необходимо для нормальной жизни", - сказал Виктор Хренин.

Военные учения пройдут с 28 по 31 августа

Комплексные тактические учения сводной группировки войск Вооруженных сил Белоруссии пройдут с 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны республики.

"Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы", - проинформировали в Минобороны.

По данным ведомства, для обеспечения действий войск вертолеты с аэродрома Мачулищи (Минская область) перебазируют на аэродром Лида (Гродненская область). "Парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады совершил марш в назначенный район и приступил к отработке проведения контрдиверсионных действий", - уточняется в сообщении.На 174-м учебном полигоне ВВС и ПВО "Доманово" (Брестская область) зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад выполнят боевые стрельбы из комплекса "Тунгуска". "Авиация продолжит плановые полеты самолетов Ан-26, Як-130, Су-30СМ в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве", - информировали в Минобороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО, передает ТАСС.