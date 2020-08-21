Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива агрокомбината "Дзержинский", 21 августа 2020 года

Фото с сайта президента Республики Беларусь Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива агрокомбината "Дзержинский", 21 августа 2020 года

Фото с сайта президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность диалога с представителями оппозиционных сил, заявив, что будет вести его только с трудовыми коллективами, передает ТАСС.

Посещая в пятницу агрокомплекс "Дзержинский", он отметил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит.

"Уже признаются: ни программы, ничего не было, - сказал он. - На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят".

По словам главы государства, которые приводит агентство "БелТА", оппозиция сначала требовала пересчета голосов, но затем быстро отказалась от этой идеи и стала требовать новых выборов.

"Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать, - продолжал он. - Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами?"

"А почему мы должны под чью-то дудку плясать, - обратился к собравшимся Лукашенко. - Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну вот, я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог".

В ходе той же встречи президент предложил артистам Национального академического театра имени Янки Купалы ставить спектакли в США, если они хотят свободы, и пообещал не вмешиваться.

"Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите", - пообещал он.

Лукашенко отметил, что государство дотирует сферу культуры, но раз коллективы хотят свободы, им это "организуют".

Купаловский театр с 21 августа ушел в простой на неопределенный период. Как сказал и.о. директора Валерий Громада, это случилось из-за "невозможности организации показа спектаклей".

17 августа Минкультуры уволило гендиректора театра Павла Латушко после того, как он осудил насилие. Вслед за ним заявления об увольнении подала большая часть коллектива. В Минкультуры заявили, что этим сотрудникам дали время на размышление.