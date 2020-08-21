ВСЕ ФОТО Светлана Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки

Страна для жизни / Youtube.com Тихановская назвала забастовки легальным и эффективным методом борьбы. Она добавила, что "в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы"

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com На этом фоне президент Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, а также оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении в YouTube призвала рабочих предприятий Белоруссии продолжать и расширять забастовки.

"Работники "Беларуськалия", "МТЗ", "Гродно азота" и других предприятий! Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - сказала она.

Тихановская назвала забастовки легальным и эффективным методом борьбы. Она добавила, что "в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы". В качестве целей забастовочного движения Тихановская вновь указала на необходимость "прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы".

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но потом восстановил ее в штатном режиме.

Как заявили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время. Стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.

На этом фоне президент Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, а также оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса. "Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. <...> Хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно", - заявил он. Членов Координационного совета оппозиции он называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).