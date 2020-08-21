Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил обеспокоенность состоянием российского оппозиционного политика Алексея Навального в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в четверг, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Путин сказал Мишелю, что Навальный заболел и что он получает хорошую медицинскую помощь.

Мишель, возглавляющий саммиты лидеров Европейского союза, также поднял вопрос кризиса в Белоруссии. Он сказал, что цель ЕС - остановить насилие в отношении протестующих и граждан и не дать республике скатиться в экономический или военный хаос.

"Опыт Украины важен, - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным. - Никто не хочет повторения того, что произошло на Украине. ЕС не заинтересован в еще одном Майдане и в хаосе в Белоруссии".

"Белоруссия - это не Украина, люди там не стремятся к более тесным связям с ЕС", - добавил он.

"Цель ЕС - поддержать стабильность, переговоры между властями, оппозицией и более широкой общественностью, экономическое процветание. Без раскачивания геополитического баланса для Белоруссии между ЕС и Россией".