Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило применение на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, передает РИА "Новости".

Как заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук, препарат Comirnaty (BNT162b2) рекомендовано использовать для предотвращения заболевания COVID-19 у лиц старше 16 лет. Европейский регулятор, добавила она, продолжит сбор и анализ данных о безопасности и эффективности препарата.

Вечером во вторник разрешение использовать на рынке Европейского союза вакцину против коронавируса Pfizer и BioNTech, одобрила Еврокомиссия.

"Мы приняли решение сделать доступной для граждан ЕС первую вакцину от коронавируса. Мы предоставили обусловленное разрешение на использование на рынке вакцины Pfizer/BioNTech", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видео-заявлении. Ога отметила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тщательно оценило вакцину и рекомендовало предоставить ей такое обусловленное разрешение на распространение в ЕС.

Вакцинация в Евросоюзе начнется 27-29 декабря.

Эффективность вакцины, совместно разработанной немецкой компанией BioNTech и американской фармкомпанией Pfizer достигла 95%, утверждали ее разработчики. 2 Pfizer декабря одобрили в Великобритании.