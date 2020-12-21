Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции. Их подозревают в создании экстремистского формирования и руководстве им, финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Как отмечается, Генеральная прокуратура Белоруссии учла данные, полученные в ходе расследования Следственным комитетом страны уголовного дела в отношении членов Координационного совета по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Белоруссии. В итоге было принято решение возбудить уголовное дело в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского "и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т. е. совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса".

В Генпрокуратуре уточнили, что в отношении Алексея Леончика и других граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело "в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по статье 361-2 Уголовного кодекса".

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Белоруссии Следственный комитет страны "возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса - заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

В Генпрокуратуре подчеркнули, что каждому факту "оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской, Колесниковой, Знаком, Латушко, Ковальковой, Дылевским и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.