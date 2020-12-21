США пообещали не ограничиваться санкциями в ответ на недавние кибератаки, в которых обвиняют Россию

Pixabay.com Советники Джо Байдена обсуждают возможность введения санкций против РФ, а также нанесения ущерба российским компьютерным системам в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений

Gage Skidmore / wikimedia.org

Ответ новой администрации США на кибератаки, подобные той, что была зафиксирована недавно, не ограничится лишь санкциями и будет включать меры, направленные на снижение способности "иностранных субъектов" осуществлять атаки в киберпространстве. Об этом в эфире телекомпании CBS заявил Рон Клайн, назначенный руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

"Все еще существует большая доля неопределенности относительно цели этих атак. Были ли они ориентированы на шпионаж? Предназначались ли они для нанесения нам ущерба? <...> Мне кажется, все еще есть много остающихся без ответов вопросов о целях, природе и масштабах этих конкретных атак. Мы с нетерпением ожидаем, что узнаем о них больше. Я думаю, с точки зрения мер, которые примет администрация Байдена в ответ на атаку, подобную этой, <...> это не просто санкции. Это также шаги <...>, которые мы можем сделать, чтобы снизить способность иностранных субъектов повторить такого рода атаку или, что еще хуже, участвовать в еще более опасных атаках", - сказал Клайн.

В воскресенье агентство Reuters сообщило, что советники Джо Байдена обсуждают возможность введения санкций против РФ, а также нанесения ущерба российским компьютерным системам в связи с кибератакой в отношении американских правительственных учреждений, причастность к которой приписывают Москве.

По данным агентства, эти обсуждения пока "являются теоретическими" и будут уточнены после инаугурации Байдена 20 января 2021 года, когда будут "проведены оценки всех возможностей США". Помощники Байдена также ознакомятся со сведениями американской разведки относительно произошедшего перед принятием каких-либо решений.

Накануне стало известно, что Белый дом подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего, и не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия.

"Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как прежде всего по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", - добавил президент.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США.

Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные. По утверждению газеты The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Согласно сообщению на сайте SolarWinds, клиентами компании (кроме вышеперечисленных ведомств) также являются подразделения вооруженных сил, министерства юстиции и государственного департамента, Агентства национальной безопасности, почтовой службы и 425 компаний из американского списка Fortune 500. Среди взломанных структур также были подразделения министерства обороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, это "позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".